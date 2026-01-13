Gia Lai: 451 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội

TPO - Hiện có 451 đơn vị ở Gia Lai chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Ngày 13/1, thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết, hiện có 451 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 73,8 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi do các đơn vị này tạm ngừng hoạt động, phá sản, giải thể.

Ảnh minh hoạ. Internet

Tính đến cuối năm 2025, tổng số tiền chậm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải tính lãi hơn 245,9 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng phải tính lãi là 2,52% (chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao là 2,62%). Các đơn vị chậm đóng với số tiền lớn như: Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt (37,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần 504 (14,3 tỷ đồng)...

Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai các biện pháp truy thu nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.