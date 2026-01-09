Vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tại Thanh Hóa: Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết

Tòa phúc thẩm giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm, không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc tuyên hợp đồng bảo hiểm vô hiệu.

Ngày 30/12, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giữa nguyên đơn là bà L.T.T.H. và bị đơn là Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và nội dung tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã bác kháng cáo của bà H., giữ nguyên phán quyết của bản án sơ thẩm.

Trước đó, vụ việc đã được Tòa án nhân dân Khu vực 1 – Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 24/9. Tại bản án sơ thẩm, tòa án nhận định không có cơ sở để xác định bà H. đã bị lừa dối trong quá trình giao kết hợp đồng bảo hiểm. Vì vậy, tòa án không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H. về việc yêu cầu tuyên bố hợp đồng bảo hiểm được ký giữa bà và Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) là vô hiệu. Sau đó, nguyên đơn kháng cáo và vụ việc được đưa ra xét xử phúc thẩm.

Bà H. trình bày, năm 2021 đã được nhân viên ngân hàng SCB chi nhánh Thanh Hóa giới thiệu tham gia chương trình tiết kiệm linh hoạt, được tặng kèm sản phẩm bảo hiểm. Bà cho biết đã không được làm rõ đây là hợp đồng bảo hiểm trong quá trình tư vấn và đề nghị tòa tuyên hợp đồng vô hiệu với lý do đã bị lừa dối trong quá trình giao kết hợp đồng.

Tại phiên tòa, đại diện Manulife đã cung cấp cho toàn bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm do bà L.T.T.H. ký, điều khoản sản phẩm bảo hiểm và các chứng từ giao dịch, đóng phí liên quan trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực, nhằm cung cấp thông tin liên quan đến quá trình tham gia hợp đồng bảo hiểm của nguyên đơn.

Phía công ty cho biết quy trình tư vấn và ký kết hợp đồng được thực hiện theo quy định pháp luật và quy trình nội bộ của Manulife. Các điều khoản sản phẩm bảo hiểm đã được Bộ Tài chính phê chuẩn, đồng thời khách hàng có thời gian 21 ngày cân nhắc tiếp tục tham gia Hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, trong quá trình tham gia, bà đã đóng phí bảo hiểm, phát sinh các giao dịch thay đổi liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và các ý kiến trình bày tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định các bên đều có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, quá trình giao kết hợp đồng được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và phù hợp với quy định pháp luật.

Từ đó, tòa án phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà L.T.T.H. và giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm. Hợp đồng bảo hiểm đã giao kết giữa các bên có hiệu lực.