Gia đình GS. TS Đào Văn Long tặng máy nội soi tiêu hoá cho 10 bệnh viện

TPO - Gia đình GS.TS. Đào Văn Long phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cùng một số đơn vị vừa triển khai chương trình trao tặng thiết bị y tế tới 10 bệnh viện đa khoa trên toàn quốc.

Năm 2023, với mong muốn góp phần nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở và cải thiện chất lượng khám chữa bệnh cho người dân tại các vùng khó khăn, gia đình GS.TS Đào Văn Long, phối hợp cùng các đơn vị triển khai chương trình trao tặng thiết bị y tế là 10 hệ thống máy siêu âm thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) Arietta 650 cho các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc.

GS.TS.BS Đào Văn Long (người thứ hai từ phải sang) tại buổi lễ trao tặng thiết bị y tế.

Tiếp nối thành công đó, năm 2025, gia đình GS.TS Đào Văn Long quyết định trao tặng 10 hệ thống máy nội soi tiêu hóa chất lượng cao có xuất xứ từ Nhật Bản (bao gồm cả dây nội soi dạ dày và dây nội soi đại tràng) cho 10 bệnh viện đa khoa thuộc 10 tỉnh trên cả nước. Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ các cơ sở y tế còn hạn chế về trang thiết bị, qua đó góp phần phát hiện sớm và quản lí hiệu quả các bệnh lí tiêu hóa thường gặp trong cộng đồng, nâng cao chất lượng điều trị, góp phần giảm tải cho các tuyến trên và mang tới các lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Với sự phối hợp của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, 10 bệnh viện nhận trao tặng thiết bị nội soi tiêu hóa từ gia đình GS Đào Văn Long, bao gồm: Bệnh viện đa khoa Ba Vì (TP Hà Nội); bệnh viện đa khoa Bình Dương (TPHCM); bệnh viện đa khoa Hoằng Hóa (Thanh Hóa); bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị (Quảng Trị); bệnh viện đa khoa khu vực Ngã Bảy (TP Cần Thơ); bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng; bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2; bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long; bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (TP Hải Phòng.

Ban Tổ chức hy vọng chương trình trao tặng thiết bị y tế kết hợp đào tạo, chuyển giao kĩ thuật sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế tuyến cơ sở, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh và chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các vùng còn khó khăn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hình thành mạng lưới hợp tác nghiên cứu và quản lí bệnh lí tiêu hóa giữa các tuyến, góp phần lan tỏa tri thức và xây dựng hệ thống y tế ngày càng phát triển, bền vững.

GS.TS.BS Đào Văn Long. Ảnh:internet

GS.TS Đào Văn Long sinh năm 1956 tại Thanh Hóa. Ông thường tự hào vì là sản phẩm 100% được đào tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 1983, ông tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, ông hoàn thành chương trình Bác sĩ tại ngôi trường này năm 1986. Sau đó, ông tiếp tục làm nghiên cứu sinh và hoàn thành học vị tiến sĩ chuyên ngành nội tiêu hóa tại Trường Đại học Y Hà Nội vào năm 1993. Năm 1995, ông hoàn thành chương trình Bác sĩ chuyên khoa II chuyên ngành nội tiêu hóa tại cùng trường. Năm 2004, ông được phong học hàm phó giáo sư. Năm 2015, ông được phong học hàm giáo sư (sau này, Nhà nước bỏ quy định phong học hàm giáo sư, phó giáo sư). Năm 2008, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, năm 2021 ông được phong tặng Nhà giáo nhân dân. Ông làm công tác giảng dạy, quản lí tại Trường Đại học Y Hà Nội từ năm 1987. Trong đó thời gian từ năm 2003 - 2009, ông giữ chức Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ nhiệm bộ môn Nội tại tại Trường Đại học Y Hà Nội. Ông cũng từng đảm nhận vị trí Giám đốc bệnh viện — Giám đốc trung tâm nội soi tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội; trưởng khoa tiêu hóa tại bệnh viện Bạch Mai. Từ tháng 6 năm 2017 đến nay, ông tiếp tục làm giảng viên bộ môn Nội tại Trường Đại học Y Hà Nội.