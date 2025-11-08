Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gia đình 3 người tử vong dưới bánh xe đầu kéo container

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiếc xe máy chở 3 người trong gia đình lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (TPHCM), bị xe đầu kéo container đi cùng chiều, rẽ phải tông trúng, các nạn nhân đều tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng nay (8/11), người đàn ông điều khiển xe máy chở theo vợ và cháu ngoại, đi trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, theo hướng từ phường An Phú đi phường Đông Hòa.

Khi xe máy di chuyển đến khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Mỹ Phước Tân Vạn và Quốc lộ 1K (phường Dĩ An, TPHCM), chiếc ô tô đầu kéo container đi cùng chiều rẽ phải tông trúng.

tai-nan-17.jpg
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người tử vong

Sau khi xảy ra va chạm, 3 người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, bị ô tô đầu kéo container cuốn vào gầm. Người phụ nữ và cháu ngoại bị bánh xe đầu kéo cán qua tử vong tại chỗ. Riêng người đàn ông dù được người dân nhanh chóng chở tới bệnh viện cấp cứu song đã không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng công an cơ sở đến bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông qua khu vực.

Cảnh sát giao thông Công an TPHCM sau đó đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#đường Mỹ Phước Tân Vạn #Quốc lộ 1K #phường Tân Đông Hiệp #TPHCM #Dĩ An #container #tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục