Ghé thăm nhà người mẹ tử vong vì che cho con 3 tuổi trước đàn ong vò vẽ

TPO - "Trước khi vợ mất 1 tuần, tôi bắt được nhiều nhái đem bán được 160.000 đồng, mua cho con trai út 2 hộp sữa, mua cho vợ một ổ bánh mì kẹp thịt giá 20.000 đồng. Vợ tui mê bánh mỳ kẹp thịt lắm, nhưng hiếm khi dư tiền mà mua được", chồng của nạn nhân nghẹn ngào kể lại.

Một tháng qua, căn nhà vợ chồng anh Trần Quốc Sản (ở ấp 6, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) vẫn trong không khí tang thương, sau khi chị Danh Thị Quí (vợ anh Sản) qua đời vì hơn 200 vết đốt của ong vò vẽ. Khi đàn ong vò vẽ lao tới tấn công 2 mẹ con, chị Quí đã lấy cả thân mình nằm che con trai 3 tuổi tránh đàn ong đốt.

Anh Sản thất thần bên di ảnh vợ.

Nhờ được mẹ lấy thân che chắn, con trai 3 tuổi của chị Quí chỉ bị khoảng 50 vết đốt, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời. Dù vậy, cháu bé cũng phải trải qua quá trình chữa trị phục hồi kéo dài 15 ngày, từ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Cà Mau chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), giờ sức khỏe cháu bé phục hồi ổn định, đã về trong vòng tay của cha và người thân, nhưng thiếu vắng hơi ấm của mẹ.

Sự hy sinh của chị Quí được nhiều người biết tới, trong những người tới viếng, thắp nén nhang cho chị có không ít người xa lạ vì nghe tin mà tới. Nhiều người tới chia buồn, thậm chí giúp đỡ về vật chất giúp cho mấy bố con anh Sản sớm ổn định cuộc sống, mà không để lại danh tính.

Anh Sản và chị Quí cùng sinh ra và lớn lên ở vùng rừng U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), vốn nghèo khó từ nhỏ, kết duyên chồng vợ được 10 năm nay. Hằng ngày, anh Sản đi làm mướn trên đồng ruộng, từ giao xạ tới làm cỏ, phun thuốc, bón phân, gặt và vác lúa thuê. Những khi nông nhàn, anh Sản lại đi bắt nhái, bắt ếch kiếm thêm. Còn chị Quí tảo tần hái rau rừng, nhổ bông súng, làm bánh chuối hấp cho chồng đem ra chợ xã bán kiếm thêm thu nhập.

Hai vợ chồng anh chị có 3 mặt con, trai lớn của anh chị nay 9 tuổi, con gái kế 7 tuổi, và con trai út 3 tuổi.

Trong nỗi nhớ vợ, anh Sản kể nhiều kỷ niệm xưa, dù 2 vợ chồng vất vả nhưng vẫn nhiều tiếng cười, ước mơ. Mỗi câu chuyện, mỗi kỷ niệm về vợ được anh kể lại trong nước mắt. Anh cho biết, trước khi chị Quí mất 1 tuần, anh bắt được nhiều nhái đem bán được 160.000 đồng. Anh mua cho con trai út 2 hộp sữa, mua cho vợ một ổ bánh mì kẹp thịt loại ‘đặc biệt’ với giá 20.000 đồng.

“Vợ tôi mê bánh mì thịt lắm, nhưng khi có các con rồi, không mấy khi dư tiền để mua được bánh mì thịt cho vợ. Nói thiệt, vợ tôi tới khi chết không có bộ đồ mới để mặc đi đám tiệc. Mấy bộ đồ mặc đều xin của mẹ vợ, hoặc đi xin đồ từ thiện. Chưa bao giờ vợ mua bộ đồ hơn 100.000 đồng cho mình”, anh Sản kể trong nước mắt.

Trong câu chuyện của anh Sản, anh vẫn nhắc về ước mơ của vợ chồng về một ngày khấm khá, rồi cũng được như người ta, có ô tô để cả nhà đi du lịch. Khi đó, anh Sản hứa với vợ sẽ cố gắng để có một chuyến đi du lịch ở Hòn Đá Bạc, cách nhà khoảng 40 cây số - nhưng lời hứa đó đã không bao giờ còn cơ hội thực hiện.

"Vợ chồng tự biết mình nghèo khó, con còn nhỏ, phải lo cho chúng khôn lớn, nhưng hai chúng tôi vẫn nỗ lực từng ngày, vui đùa mỗi khi có thể. Tiếng cười của vợ, của các con làm tan biến mọi cực nhọc", anh Sản nói giọng như nghẹn lại.

Căn nhà của vợ chồng anh Sản chị Quí.

Một lãnh đạo UBND xã Khánh Lâm (tỉnh Cà Mau) cho biết, thời gian qua, khi biết được câu chuyện ra đi của chị Quí, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đến hỗ trợ gia đình, có tấm lòng chia sẻ với 4 bố con anh Sản. Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cũng vận động và mở sổ tiết kiệm lo cho cháu bé 3 tuổi.

"Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng giao Uỷ ban MTTQ Việt Nam địa phương vận động xây cất căn nhà cho gia đình anh Sản", vị lãnh đạo xã nói, phía địa phương cũng vận động cá nhân, tổ chức hỗ trợ thêm cho gia đình.