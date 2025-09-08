Hỗ trợ gia đình người mẹ lấy thân che con 3 tuổi trước đàn ong vò vẽ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Liên quan vụ người mẹ dùng thân che chở con trai 3 tuổi trước đàn ong vò vẽ, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến thăm viếng, hỗ trợ cho gia đình người phụ nữ. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống, chăm lo tốt cho cháu bé 3 tuổi.

Chiều 8/9, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cùng đoàn tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị D.T.Q (35 tuổi, ngụ ấp 6, xã Khánh Lâm) - nạn nhân tử vong trong vụ hai mẹ con bị ong vò vẽ đốt nhiều vết.

Tại gia đình chị Q., ông Thăng đã gửi lời chia buồn, động viên sâu sắc và yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống, nhất là chăm lo tốt cho bé T.V.P. (3 tuổi, con chị Q.).

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ gia đình chị Q. Ảnh: CTV.

Dịp này, ông Thăng đã trao số tiền hỗ trợ 37 triệu đồng cho gia đình chị Q, nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, giúp gia đình có điều kiện lo hậu sự cho chị Q. và điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho bé P.

Được biết, gia đình chị Q. thuộc diện khó khăn của địa phương.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 6/9, chị D.T.Q. dẫn theo con trai 3 tuổi đưa cơm cho chồng, khi 2 mẹ con trở về không may bị ong vò vẽ đốt.

Thấy vậy, chị Q. lao vào bế con bỏ chạy được khoảng 5m rồi ngã ra đường, chị Q. tiếp tục dùng chính thân mình đè lên che chắn cho con. Nhờ đó, con trai 3 tuổi chỉ bị ong đốt khoảng 50 vết, nhưng bản thân chị phải chịu khoảng 200 vết đốt dẫn tới tử vong.

Hiện, cháu P. đang điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau và sức khỏe đã tạm ổn.

Tân Lộc
