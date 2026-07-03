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Gen Z "chấm điểm" đêm trình diễn 3D Mapping ở TP.HCM: Đẹp mắt, gần gũi hơn

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Tối 2/7, nhiều người dân và bạn trẻ đã có mặt tại khu vực trung tâm TP.HCM để theo dõi chương trình trình diễn 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, trước khi khép lại đêm kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút.

Tối 2/7, khu vực trung tâm TP.HCM thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi màn trình diễn 3D Mapping trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM. Sau chương trình, nhiều người tiếp tục ở lại hoặc di chuyển đến các điểm bắn pháo hoa để khép lại đêm kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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Ảnh: Nguyen Thi Lien Huong.

Màn trình diễn 3D Mapping kết hợp hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và hình ảnh chuyển động theo kiến trúc của trụ sở UBND TP.HCM. Công nghệ này từng xuất hiện trong một số sự kiện trước đây tại TP.HCM, song mỗi lần trở lại đều được làm mới về nội dung và cách thể hiện. Bên cạnh những hình ảnh gợi nhắc các dấu mốc lịch sử, chương trình còn đưa vào nhiều chi tiết mang hơi thở đương đại, tạo sự kết nối với khán giả trẻ.

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Ảnh: Nguyen Thi Lien Huong.
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Ảnh: Nguyen Thi Lien Huong.

Lần đầu xem 3D Mapping trực tiếp, bạn Mile cho biết đã tranh thủ ghé khu vực tổ chức sau giờ làm. "May mắn là công ty mình ở gần nên khoảng 19:30 mình có mặt. Dù khá đông, mình vẫn tìm được chỗ đứng thoải mái, không phải chen lấn", Mile chia sẻ.

Những hình ảnh ấn tượng được Mile ghi lại tại sự kiện. - Clip: NVCC.

Điều khiến Mile ấn tượng nhất là cách các hình ảnh được thiết kế để khớp với từng chi tiết trên mặt tiền tòa nhà. "Mình thích nhất hình ảnh em bé trong tranh Đông Hồ đánh DJ. Chi tiết này dễ thương, hiện đại nhưng vẫn gợi nhớ đến nét đẹp văn hóa truyền thống", bạn nói.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chia sẻ lại những khoảnh khắc ấn tượng của đêm trình diễn 3D Mapping, trong đó các hình ảnh kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với cách thể hiện hiện đại nhận được nhiều sự chú ý. Cũng có mặt tại sự kiện, bạn Gia Minh cho biết mình thích cách ban tổ chức sắp xếp thời gian giữa hai hoạt động. "Xem xong 3D Mapping là vừa kịp sang xem pháo hoa, không bị trùng thời gian nên mình có thể trải nghiệm trọn vẹn cả hai", Gia Minh chia sẻ.

Màn pháo hoa "10 điểm" tối ngày 2/7 khép lại Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác.
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Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
#3D Mapping #TP.HCM #kỷ niệm 50 năm #pháo hoa #truyền thống

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