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Hoa học trò

Đời sống

Hoa hậu Thanh Thủy đón sinh nhật tuổi 24 ý nghĩa bên các em nhỏ vùng cao

AMY - Ảnh: NVCC

HHTO - Kỷ niệm sinh nhật tuổi 24, Hoa hậu Thanh Thủy có chuyến thiện nguyện ý nghĩa tại Lâm Đồng, tự tay nấu ăn và trao quà cho các em nhỏ vùng cao.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chọn đón tuổi mới bằng chuyến thiện nguyện tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng. Cô kết hợp cùng Dự án Cho Em thực hiện chương trình Thương Em Vùng Cao, mang đến một ngày tràn ngập niềm vui và những kỷ niệm đẹp cho 50 em nhỏ nơi đây.

Ngay khi đến nơi, nàng hậu nhanh chóng hòa mình, chủ động làm quen, trò chuyện cùng các em, tham gia nhiều trò chơi. Khoảng cách giữa cô và các bạn nhỏ dường như được xóa nhòa bởi những tiếng cười hồn nhiên và sự gần gũi, ấm áp.

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Không chỉ đồng hành trong các hoạt động vui chơi, Thanh Thủy còn cùng các thành viên của Dự án Cho Em chuẩn bị nguyên liệu, nấu bữa trưa cho các em. Dù còn đôi chút lúng túng, cô vẫn kiên nhẫn chuẩn bị từng phần, trong khi những "vị khách nhí" ngoan ngoãn xếp hàng chờ đến lượt. Với cô, niềm hạnh phúc của những chuyến thiện nguyện đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy các em thưởng thức bữa ăn ngon lành.

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Nhân dịp này, Thanh Thủy và Dự án Cho Em cũng gửi tặng 50 em nhỏ những phần quà thiết thực gồm balo, mũ, gấu bông cùng phong bì hỗ trợ. Mỗi món quà không chỉ là sự sẻ chia, động viên mà còn gửi gắm hy vọng nhằm tiếp thêm động lực để các em vững bước trong học tập và cuộc sống.

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Hoa hậu Thanh Thủy vẫn đang dành nhiều tâm huyết cho dự án "Nước sạch" với các hoạt động trao tặng máy lọc nước hay xây giếng nước. Gần nhất, cô có chuyến đi đến xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp để trao tặng máy lọc nước cùng 200 phần quà, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương.

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AMY - Ảnh: NVCC
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