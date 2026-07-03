Danh tính "soái ca sơ mi trắng" gây sốt: Là PT của Cody Nam Võ, mê skincare

HHTO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh diện sơ mi trắng tại một buổi casting thời trang giúp Phan Thành Nguyện được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, anh kể về khoảnh khắc viral, công việc PT cho Cody Nam Võ và quan điểm về việc nam giới chăm sóc bản thân.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh Phan Thành Nguyện diện sơ mi trắng và quần âu tại một buổi casting thời trang bất ngờ "lên xu hướng" trên mạng xã hội. Dù hành trình tại cuộc thi khép lại sớm khi không đạt kết quả như kỳ vọng, anh vẫn được nhiều người biết đến qua hình ảnh ăn mặc giản dị.

Phan Thành Nguyện trong buổi casting The Face 2026.

Nhớ lại khoảnh khắc bất ngờ được cộng đồng mạng biết đến, Thành Nguyện chia sẻ với Hoa Học Trò Online: "Khi thấy clip được bạn bè chia sẻ lại, đầu tiên mình cảm thấy rất vui vì bản thân không phải người nổi tiếng nhưng lại được mọi người biết đến. Mình cũng thấy tự hào khi đọc những bình luận của mọi người dành lời khen cho phong cách ăn mặc đơn giản".

Thành Nguyện thường chọn áo polo và sơ mi vì vừa mang đến sự chỉn chu, vừa phù hợp với các hoạt động hằng ngày.

Giữa nhiều thí sinh đầu tư kỹ lưỡng về trang phục tại buổi casting, Thành Nguyện thừa nhận anh "ngợp" vì trang phục đúng chất thời trang của các thí sinh: "Lúc đó mình cũng tự hỏi bản thân có ăn mặc đơn giản quá không. Việc chọn sơ mi trắng hoàn toàn không phải chiến thuật gì cả, chỉ là mình ưu tiên phong cách công sở mang lại sự chỉn chu và mặc những gì khiến bản thân tự tin nhất".

Điều thú vị là, đằng sau hình ảnh "soái ca sơ mi trắng" đang gây sốt trên mạng xã hội, Thành Nguyện hiện là huấn luyện viên thể hình (PT) của diễn viên - ca sĩ/rapper Cody Nam Võ. "Anh Cody rất dễ thương và gần gũi. Mình không thấy có khoảng cách hay sự khác biệt khi làm PT cho một người nổi tiếng", anh chia sẻ.



Hình ảnh Thành Nguyện cùng "học viên" Cody Nam Võ. - Clip: chindang6mui.

Bên cạnh việc tập luyện, Thành Nguyện còn duy trì thói quen chăm sóc da đều đặn. Anh cho biết việc skincare gần như đã trở thành "thủ tục bắt buộc" trước khi đi ngủ, kể cả sau những ngày trở về nhà muộn. Buổi tối anh duy trì 5 bước "dưỡng nhan", còn buổi sáng rút gọn xuống 3 bước.

Thành Nguyện cho biết bản thân là người theo "hệ skincare". - Ảnh: NVCC.

Theo Thành Nguyện, việc nam giới skincare đôi khi vẫn bị gắn với những định kiến như "yểu điệu" hay quá chăm chút ngoại hình. Tuy nhiên, anh nhìn nhận điều này theo một cách khác: "Với mình, skincare là cách một người chăm sóc và yêu thương bản thân".