Gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh

TPO - Chiều 19/5/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND). Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Trong 10 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05 và Quy định số 09, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nổi bật, hằng năm, Bộ Công an ban hành kế hoạch thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổ chức 50 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến, mở rộng thành phần đại biểu dự tới Công an cấp xã; hơn 100 hội thảo khoa học; phối hợp xuất bản, phát hành 3.000 tác phẩm chủ đề về học tập và làm theo Bác Hồ. Xây dựng, thực hiện 20.000 mô hình, công trình, phần việc, khẩu hiệu hành động trong tu dưỡng, rèn luyện hằng ngày và nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân như: “Mỗi ngày làm một việc tốt vì Nhân dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; “Vì Nhân dân phục vụ”...

Trong công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược, Bộ Công an đã chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng với tinh thần: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"; "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực"…

Bộ Công an đã thể hiện đột phá tư duy trong công tác lập pháp; xây dựng, tạo lập, kết nối dữ liệu giúp người dân được hưởng nhiều tiện ích, tạo bước chuyển biến "đột phá" trong chuyển đổi số quốc gia. Kết quả khảo sát hằng năm mức độ hài lòng của Nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính trong CAND được ghi nhận, đánh giá ở mức cao (năm 2023 là 97,71%, năm 2024 là 98,74%).

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy đáp ứng với thực tiễn. Cùng với cử sĩ quan thực hiện nhiệm vụ giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, tại Myanmar năm 2025, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ Nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, tính từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ Công an đã huy động, quyên góp, ủng hộ số tiền hơn 870 tỷ đồng và nhiều ngày công giúp Nhân dân xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

Công tác tuyên truyền được Bộ Công an đẩy mạnh theo tinh thần: "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu"; "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", chú trọng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chế độ theo ngày, tuần, tháng, năm; tập trung thực hiện tốt 3 vấn đề cốt lõi là: "Học tập", "quyết tâm thực hiện, làm theo" và "gương mẫu đi đầu" trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Với những kết quả trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định số 09 của Đảng ủy Công an Trung ương, đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đã ý thức rõ hơn, nghiêm túc hơn trong việc giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, trách nhiệm đối với công việc và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Xuất hiện nhiều hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiện, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Quá trình thực hiện, Đảng ủy Công an Trung ương rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành tham luận của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong thời gian tới; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng mô hình, phần việc, thiết thực trong tổ chức thực hiện và kiến nghị đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập Sáu điều bác Hồ dạy…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những thành tích to lớn mà lực lượng CAND đã đạt được trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; nhiệt liệt chúc mừng các tập thể, cá nhân được nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, bảo đảm “ổn định, phát triển chất lượng cao, nâng cao đời sống Nhân dân”. Để đạt được các mục tiêu này dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp của lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có CAND có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Để không ngừng gia tăng đóng góp của lực lượng CAND trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng, một trong những yếu tố then chốt là phải không ngừng đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, Bộ Công an phải có các giải pháp cụ thể, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu văn hoá, việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu công tác, chiến đấu của mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sỹ. Tiếp tục cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có chỉ tiêu phấn đấu, đạt được theo từng mốc thời gian, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong CAND. Hằng năm, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, từng đảng viên, cán bộ, chiến sỹ phải có chương trình hành động cụ thể học tập và làm theo Bác. Đưa việc tự phê bình và phê bình theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác dạy trở thành một nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức đảng, đơn vị, các đoàn thể quần chúng. Chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, để việc học tập, làm theo Bác thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh các khâu “làm theo”, “gương mẫu đi đầu” trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng CAND. Đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tập trung giải quyết các khâu khó, việc khó, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Bộ Công an cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, về phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước hết là trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng trong CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, chủ thể, mọi chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh, trật tự phải thật sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích, chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Tổ chức các hình thức thích hợp để Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của lực lượng Công an. Công an phải lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, gần dân, trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố phong trào CAND học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan toả, hình thành phong trào tu dưỡng, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn xã hội, tạo nền tảng vững chắc xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh" trong kỷ nguyên mới.

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân CAND, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND. Toàn lực lượng CAND xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư; đồng thời nhận thức rõ, đây là định hướng quan trọng, là sự trăn trở của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND nói riêng, cũng như học tập, làm theo Bác trong toàn xã hội, góp phần xây dựng Đảng ta là “đạo đức, là văn minh”, thực hiện ý chí, khát vọng của Bác về độc lập cho dân tộc, tự do, hạnh phúc cho Nhân dân và di nguyện của Người về “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, lực lượng CAND sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động của từng cấp uỷ, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ để thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, tiếp tục đẩy mạnh thiết thực việc học tập, làm theo Bác, tạo ra những chuyển biến sâu sắc hơn nữa về nhận thức, hành động trong toàn lực lượng CAND, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng mới của Đảng mà đồng chí Tổng Bí thư đang dẫn dắt, tạo động lực và truyền cảm hứng.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đã ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CAND trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, ủng hộ giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.