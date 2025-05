Thứ trưởng Bộ Công an: Tình trạng lãng phí vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên nhiều lĩnh vực

Sáng 16/5, tại Nghệ An, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Nghệ An, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới".

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng; Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đức Trung chủ trì hội thảo.

Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong kỷ nguyên phát triển mới" chào mừng kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025); quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết “Chống lãng phí” với 4 giải pháp trọng tâm, trong đó “xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Theo Người, tiết kiệm không chỉ là một đức tính tốt đẹp mà còn là phương thức sử dụng hợp lý tài nguyên, thời gian, sức lao động, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Người cũng chỉ rõ, lãng phí không đơn thuần là hao tổn vật chất mà còn là mầm mống của tệ nạn, làm suy thoái phẩm chất đạo đức và niềm tin của nhân dân. Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đây là cơ hội để các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý cùng nhìn nhận, đánh giá toàn diện thực trạng công tác tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và quản lý nhà nước”.

Hội thảo đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà quản lý, nhà khoa học trong và ngoài Công an nhân dân. Ban Tổ chức lựa chọn, biên tập 113 tham luận, báo cáo khoa học tiêu biểu để đóng thành quyển Kỷ yếu hội thảo.

Hội thảo cũng lắng nghe các ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm và có tính thống nhất cao của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, xây dựng và thực hành văn hóa tiết kiệm, phòng chống lãng phí là một trong những giải pháp căn cơ vừa cấp thiết, vừa lâu dài để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

"Trong những năm qua, công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng còn những tồn tại, hạn chế. Tình trạng lãng phí vẫn còn diễn ra khá phổ biến trên nhiều lĩnh vực của đời sống. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân ý thức tiết kiệm chưa cao, còn tồn tại thói quen tiêu dùng phô trương, xa hoa. Công tác quản lý, giám sát có lúc chưa chặt chẽ; chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe…", Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.

Để hình thành văn hóa thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị tập trung vào một số giải pháp trọng tâm. Trong đó, nâng cao nhận thức và giáo dục cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của tiết kiệm, phòng, chống lãng phí. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tiết kiệm, chống lãng phí, Chỉ thị số 42 ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác của Đảng đối với công tác giáo dục “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động sôi nổi, thiết thực.

Nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đặc biệt, chú trọng hoàn thiện các quy định pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, đầu tư công…

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia, nhất là trong quản lý, sử dụng tài nguyên, ngân sách nhà nước và tài sản công. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực...

Sáng cùng ngày, Đảng ủy Công an Trung ương cũng đã giới thiệu bộ sách “Văn kiện Đảng về an ninh, trật tự (1924 - 2024)”.

Bộ sách gồm 25 tập, công bố tương đối đầy đủ các văn kiện của Đảng trên mặt trận an ninh, trật tự; phản ánh sinh động quá trình đấu tranh cách mạng cũng như những đóng góp của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua đó khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Bộ sách là tài liệu quan trọng để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hiện nay; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta hiểu sâu sắc hơn hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mặt trận an ninh, trật tự; phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch. Giới thiệu và giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương của Đảng ta về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.