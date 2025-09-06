Gần 6000 tân sinh viên Bách khoa rạng rỡ trong ngày khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Khai giảng toàn quốc, chào đón gần 6000 tân sinh viên. Các bạn mang trong mình tinh thần tuổi trẻ Bách khoa sáng tạo – tiên phong – đổi mới, tiếp bước lý tưởng cao đẹp của thế hệ đi trước, sẵn sàng trở thành thanh niên thời đại mới với khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước.

Không khí đông vui và phấn khởi của buổi Lễ Khai giảng. ﻿Ảnh: Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM

Lễ Khai giảng bắt đầu với chuỗi hoạt động chào mừng tân sinh viên với các nội dung chính: phát biểu của Hiệu trưởng và đại biểu, vinh danh thủ khoa đầu vào, tri ân các nhà tài trợ. Tiếp đó, chương trình đã tiếp sóng trực tiếp với Lễ Khai giảng Toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lần đầu tiên, hơn 26 triệu học sinh và sinh viên cả nước thực hiện nghi thức chào cờ khai giảng trong không khí trang trọng, lắng nghe diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm, cảm nhận niềm hứng khởi trong ngày hội cả nước hướng về ngành giáo dục.

GS.TS. Mai Thanh Phong (Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM) gửi gắm đến tân sinh viên khóa 2025 thông điệp về bối cảnh phát triển mới của đất nước với cả cơ hội và thách thức. Thầy nhấn mạnh vai trò then chốt của khoa học – công nghệ trong kỷ nguyên mới, đồng thời nhắc nhở sinh viên không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn phải rèn luyện khả năng thích ứng và kỹ năng xã hội.

Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ đầy cảm hứng.

Trong buổi lễ, Trường Đại học Bách khoa đã vinh danh 4 tân sinh viên có thành tích đầu vào xuất sắc: - Thủ khoa xét tuyển tổng hợp là Lê Minh Khôi (Trường THPT Nguyễn Trãi, Khánh Hòa) với 97,84 điểm. - Thủ khoa kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM năm 2025 là Mai Quang Minh Trí (Trường THPT chuyên Quốc học, Thừa Thiên Huế) với 1.122/1.200 điểm, cao nhất toàn trường. - Hai thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT là Lâm Minh Huy (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, Đắk Lắk) và Võ Trương Gia Huấn (Trường THPT chuyên Bạc Liêu, Cà Mau) cùng đạt 29,75 điểm, đồng thời là á khoa toàn quốc khối A00.

04 tân thủ khoa nhận bằng khen và hoa chúc mừng của Trường cùng học bổng. ﻿Ảnh: Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM

Đại diện cho toàn thể tân sinh viên, bạn Mai Quang Minh Trí (thủ khoa Kỳ thi ĐGNL 2025) không khỏi xúc động và tự hào khi đã ghi danh vào cộng đồng người học tài năng của ngôi trường kỹ thuật hàng đầu cả nước: “Khi bước vào cấp 3, mình cũng từng là thủ khoa và cũng từng rất tự tin vào bản thân mình. Nhưng rồi không ít lần vấp ngã, thất bại đã khiến bản thân mình nhận ra rằng hào quang cũ dần dần sẽ phai nhạt, chỉ khi biết cố gắng, kiên trì và học hỏi từ thất bại mới là chìa khóa để thành công trên con đường mới”.

Phát biểu của Mai Quang Minh Trí - Thủ khoa kỳ thi ĐGNL năm 2025.

Đặc biệt, sân B6 diễn ra Lễ Nhập môn của khoa Kỹ thuật Xây dựng - hoạt động truyền thống và có ý nghĩa đặc biệt đối với các bạn tân sinh viên. Đây không chỉ là dịp để các bạn chính thức bước vào “ngôi nhà chung” Kỹ thuật Xây dựng, mà còn là cơ hội để lắng nghe những lời chia sẻ định hướng quý báu từ quý thầy cô, gặp gỡ các anh chị khóa trên và kết nối với bạn bè đồng trang lứa.

Các CLB đã có mặt tại Lễ nhập môn Khoa Kỹ thuật Xây dựng.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như giới thiệu chương trình Kỹ sư Việt – Pháp, giao lưu tại các gian hàng câu lạc bộ, hoạt động teambuilding... Tân sinh viên còn được hòa mình vào không khí sôi động của phần giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi tập thể, tìm hiểu thêm về ngành học và đặc biệt là bốc thăm nhận những phần quà may mắn từ Ban tổ chức.

Các bạn tân sinh viên giao lưu tại các gian hàng trò chơi ở Lễ nhập môn.



