Gần 3.000 y bác sĩ ngành mắt Việt Nam đang có mặt tại Hải Phòng

TPO - Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng thu hút gần 3.000 y bác sĩ ngành mắt trên cả nước tham dự trao đổi, chia sẻ, công bố những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng mới.

Ngày 14/11, Bệnh viện mắt Trung ương tổ chức hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam năm 2025 tại TP Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội nhãn khoa Việt Nam.

Đây là diễn đàn khoa học thường niên lớn nhất của ngành mắt Việt Nam, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, bác sỹ nhãn khoa trong và ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ, công bố những thành tựu nghiên cứu và ứng dụng mới nhất trong lĩnh vực nhãn khoa.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội nghị.

Hội nghị năm nay thu hút gần 3.000 đại biểu, gồm các bác sỹ, phẫu thuật viên, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên ngành nhãn khoa đến từ 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc, cùng các chuyên gia quốc tế và đại diện các tổ chức nhãn khoa, tổ chức phi chính phủ đến từ Hoa Kỳ, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Thụy Điển, Nhật Bản...

Với 16 chuyên đề khoa học, 274 bài báo cáo hội nghị nhãn khoa Việt Nam 2025 là kỳ hội nghị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cả về số lượng đại biểu tham dự lẫn số lượng báo cáo khoa học.

Trong 3 ngày, hội nghị dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ trong nhãn khoa, với 32 phiên báo cáo chia theo 16 chuyên đề chính, gồm: phẫu thuật khúc xạ & thể thủy tinh nhân tạo; giác mạc; dịch kính – võng mạc; chấn thương mắt; tạo hình thẩm mỹ; khúc xạ nhãn khoa; mắt trẻ em; Glôcôm; thần kinh nhãn khoa; cận lâm sàng trong nhãn khoa; các ca lâm sàng điển hình; diễn đàn bác sỹ trẻ; điều dưỡng nhãn khoa; quản lý bệnh viện...

Bên cạnh đó, hội nghị tổ chức các khóa đào tạo cập nhật kiến thức chuyên sâu dành cho các bác sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên thuộc 8 chuyên đề: kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ em; kỹ thuật mổ Phaco đặt IOL; mắt trẻ em; chẩn đoán Glôcôm; siêu âm cơ bản trong nhãn khoa; khám phản xạ đồng tử và ứng dụng lâm sàng; tiêm nội nhãn.



Các đại biểu tham gia các chương trình hội nghị.

Hội nghị cũng có 2 phiên thảo luận chuyên đề về “Chiến lược quốc gia chăm sóc mắt hướng tới mục tiêu In Sight 2030 tại Việt Nam”, với sự tham gia của tổ chức Phòng chống mù lòa quốc tế IAPB và các tổ chức NGO.

Song song với hoạt động khoa học, còn có triển lãm trưng bày thuốc điều trị, thiết bị nhãn khoa hiện đại từ các tập đoàn dược phẩm và thiết bị y tế trong và ngoài nước.