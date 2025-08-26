Gần 1.500 phóng viên trong và ngoài nước sẽ tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình, sẽ có gần 1.500 phóng viên trong nước và nước ngoài dự, đưa tin về các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 – 2025) tổ chức Khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm báo chí. Ảnh: Như Ý.

Dự buổi lễ có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình – Giám đốc Trung tâm báo chí; cùng đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của Độc lập - Tự do và Hạnh phúc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Như Ý.

Ông Bình nêu, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một sự kiện đặc biệt, trọng đại của đất nước, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Bình, hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát hành bộ tem bưu chính kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Như Ý.

Nêu việc Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được đặt tại toà nhà Quốc hội - gần với Quảng trường Ba Đình lịch sử, ông Bình cho rằng, đây là điều rất ý nghĩa. "Trung tâm báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên trong nước và nước ngoài. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên", ông Bình nói, đồng thời khẳng định, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh.