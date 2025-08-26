Gần 1.500 phóng viên trong và ngoài nước sẽ tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chiều 26/8, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm (2023 – 2025) tổ chức Khai trương Trung tâm báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Dự buổi lễ có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình – Giám đốc Trung tâm báo chí; cùng đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước CHXHCN Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của Độc lập - Tự do và Hạnh phúc.
Ông Bình nêu, Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là một sự kiện đặc biệt, trọng đại của đất nước, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Theo ông Bình, hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh cũng sẽ góp phần khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới đất nước, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.
Nêu việc Trung tâm báo chí phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh được đặt tại toà nhà Quốc hội - gần với Quảng trường Ba Đình lịch sử, ông Bình cho rằng, đây là điều rất ý nghĩa. "Trung tâm báo chí là nơi tổ chức điều hành và hướng dẫn các hoạt động báo chí liên quan đến Lễ kỷ niệm cho gần 1.500 phóng viên trong nước và nước ngoài. Đây cũng là nơi cung cấp thông tin về các hoạt động của Lễ kỷ niệm; phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên; xử lý các yêu cầu hoạt động báo chí của phóng viên", ông Bình nói, đồng thời khẳng định, công tác thông tin báo chí sẽ góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Lễ kỷ niệm Quốc khánh.
Trong khuôn khổ buổi lễ, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc. Mẫu tem thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa bằng phong cách nghệ thuật đồ họa hiện đại, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Gương mặt Bác hiện lên hiền từ, ánh mắt sáng ngời niềm tin và khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc. Đường nét giản dị nhưng tinh tế, kết hợp cùng sắc đỏ - vàng chủ đạo của Quốc kỳ, tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại, biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam. Mẫu blốc thể hiện Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam và bản đồ Tổ quốc với chủ quyền biển đảo thiêng liêng và trọn vẹn của lãnh thổ quốc gia. Nền blốc sử dụng hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, gợi nhắc về cội nguồn lịch sử và chiều sâu văn hóa dân tộc.