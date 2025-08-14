Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

G-Group lần thứ ba được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

P.V

Ngày 14/8/2025 tại TP.HCM, lễ trao giải HR Asia Awards – Best Companies to Work for in Asia, Tập đoàn Công nghệ G-Group được vinh danh với danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” do tạp chí HR Asia bình chọn.

Đây là lần thứ ba sau 2021 và 2022 mà G-Group nhận được sự ghi nhận này, tiếp tục khẳng định vị thế, chiến lược nhân sự bền vững và môi trường làm việc tiêu biểu trong khu vực.

HR Asia Awards – “Best Companies to Work for in Asia” là giải thưởng quốc tế uy tín, tổ chức thường niên bởi tạp chí HR Asia nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc xuất sắc tại châu Á.

Thông qua quy trình đánh giá khắt khe theo mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên ba nhóm tiêu chí Core, Self, Group, kết quả khảo sát cho thấy điểm số của G-Group vượt trội ở tất cả hạng mục so với mặt bằng thị trường.

Đặc biệt, ở hạng mục Tech Empowerment – ghi nhận những doanh nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cải tiến nơi làm việc, nâng cao trải nghiệm nhân viên và tối ưu hiệu suất – G-Group đạt 4.59/5 điểm, cao hơn mức trung bình toàn ngành 3.96 điểm.

a2-avarta.jpg
Đại diện G-Group nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025”.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự G-Group, chia sẻ: “Việc được vinh danh lần thứ 3 là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, gắn kết và truyền cảm hứng. Con người là tài sản quý giá nhất và công nghệ là đòn bẩy để mỗi cá nhân bứt phá.”

Triết lý quản trị con người - Môi trường làm việc hạnh phúc

G-Group tin rằng con người là tài sản quý giá nhất và đầu tư vào đội ngũ chính là đầu tư cho thành công bền vững. Tập đoàn xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đề cao văn hóa lắng nghe, chia sẻ và ghi nhận mọi đóng góp. Tinh thần đồng đội, sự cống hiến vì mục tiêu chung cùng chính sách đãi ngộ cạnh tranh (P50 – P75 trên thị trường ngành Công nghệ Tài chính) giúp nuôi dưỡng tập thể gắn kết, sáng tạo và bền vững.

Chỉ số hài lòng và gắn kết của nhân viên tại G-Group luôn ở mức cao; khảo sát TEAM cho thấy 92% nhân viên sẵn sàng giới thiệu G-Group là nơi làm việc lý tưởng.

image001-775.jpg
Gia nhập nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 ngay tại: https://g-group.vn/tuyen-dung/

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế mà còn là nguồn động lực để G-Group tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hạnh phúc và truyền cảm hứng. Trong giai đoạn tới, Tập đoàn định hướng mở rộng cơ hội nghề nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản trị nhân sự, hướng tới trở thành biểu tượng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và bền vững của khu vực.

Kiến tạo tương lai chuyển đổi số và công nghệ A.I

Tại G-Group, mỗi thành viên được trao cơ hội phát triển toàn diện thông qua các chương trình đào tạo đa dạng, từ chuyên môn, kỹ năng mềm đến quản trị tài chính cá nhân. Tập đoàn đã triển khai nhiều khóa học chuyên sâu như AI Foundation, AI Practitional, các chương trình lãnh đạo – quản lý, đồng thời thử nghiệm công nghệ nội bộ để tối ưu hiệu suất và cá nhân hóa lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Với tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số, G-Group đầu tư mạnh vào công nghệ, hỗ trợ các startup sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ ứng dụng công nghệ nội bộ, G-Group còn khẳng định uy tín và năng lực công nghệ trên trường quốc tế thông qua hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu.

image001.jpg
G-Group vinh dự góp mặt tại Diễn đàn Kinh tế Hàn Quốc – Việt Nam, đồng hành cùng các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc trong hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ hàng đầu tại Việt Nam. Sự kiện cho thấy vai trò kết nối và dẫn dắt của G-Group trong tiến trình kiến tạo tương lai số cho Việt Nam.
P.V
#G-Group

Cùng chuyên mục