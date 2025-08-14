G-Group lần thứ ba được vinh danh 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á'

Ngày 14/8/2025 tại TP.HCM, lễ trao giải HR Asia Awards – Best Companies to Work for in Asia, Tập đoàn Công nghệ G-Group được vinh danh với danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” do tạp chí HR Asia bình chọn.

Đây là lần thứ ba sau 2021 và 2022 mà G-Group nhận được sự ghi nhận này, tiếp tục khẳng định vị thế, chiến lược nhân sự bền vững và môi trường làm việc tiêu biểu trong khu vực.

HR Asia Awards – “Best Companies to Work for in Asia” là giải thưởng quốc tế uy tín, tổ chức thường niên bởi tạp chí HR Asia nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ và môi trường làm việc xuất sắc tại châu Á.

Thông qua quy trình đánh giá khắt khe theo mô hình TEAM (Total Engagement Assessment Model) dựa trên ba nhóm tiêu chí Core, Self, Group, kết quả khảo sát cho thấy điểm số của G-Group vượt trội ở tất cả hạng mục so với mặt bằng thị trường.

Đặc biệt, ở hạng mục Tech Empowerment – ghi nhận những doanh nghiệp dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cải tiến nơi làm việc, nâng cao trải nghiệm nhân viên và tối ưu hiệu suất – G-Group đạt 4.59/5 điểm, cao hơn mức trung bình toàn ngành 3.96 điểm.

Đại diện G-Group nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025”.

Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự G-Group, chia sẻ: “Việc được vinh danh lần thứ 3 là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, gắn kết và truyền cảm hứng. Con người là tài sản quý giá nhất và công nghệ là đòn bẩy để mỗi cá nhân bứt phá.”

Triết lý quản trị con người - Môi trường làm việc hạnh phúc

G-Group tin rằng con người là tài sản quý giá nhất và đầu tư vào đội ngũ chính là đầu tư cho thành công bền vững. Tập đoàn xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, đề cao văn hóa lắng nghe, chia sẻ và ghi nhận mọi đóng góp. Tinh thần đồng đội, sự cống hiến vì mục tiêu chung cùng chính sách đãi ngộ cạnh tranh (P50 – P75 trên thị trường ngành Công nghệ Tài chính) giúp nuôi dưỡng tập thể gắn kết, sáng tạo và bền vững.

Chỉ số hài lòng và gắn kết của nhân viên tại G-Group luôn ở mức cao; khảo sát TEAM cho thấy 92% nhân viên sẵn sàng giới thiệu G-Group là nơi làm việc lý tưởng.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025” không chỉ là sự ghi nhận của tổ chức quốc tế mà còn là nguồn động lực để G-Group tiếp tục xây dựng môi trường làm việc hiện đại, hạnh phúc và truyền cảm hứng. Trong giai đoạn tới, Tập đoàn định hướng mở rộng cơ hội nghề nghiệp, tăng cường hợp tác quốc tế và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới vào quản trị nhân sự, hướng tới trở thành biểu tượng môi trường làm việc năng động, sáng tạo và bền vững của khu vực.

Kiến tạo tương lai chuyển đổi số và công nghệ A.I

Tại G-Group, mỗi thành viên được trao cơ hội phát triển toàn diện thông qua các chương trình đào tạo đa dạng, từ chuyên môn, kỹ năng mềm đến quản trị tài chính cá nhân. Tập đoàn đã triển khai nhiều khóa học chuyên sâu như AI Foundation, AI Practitional, các chương trình lãnh đạo – quản lý, đồng thời thử nghiệm công nghệ nội bộ để tối ưu hiệu suất và cá nhân hóa lộ trình phát triển nghề nghiệp.

Với tầm nhìn tiên phong trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số, G-Group đầu tư mạnh vào công nghệ, hỗ trợ các startup sáng tạo, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ ứng dụng công nghệ nội bộ, G-Group còn khẳng định uy tín và năng lực công nghệ trên trường quốc tế thông qua hợp tác với nhiều đối tác toàn cầu.