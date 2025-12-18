FUJIFILM Business Innovation kỷ niệm 60 năm tại Philippines và Singapore; 30 năm hoạt động tại Trung Quốc

FUJIFILM Business Innovation, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giải pháp quy trình thông tin và chuyển đổi số, tự hào kỷ niệm 60 năm hoạt động tại Philippines và Singapore.

Philippines là thị trường quốc tế đầu tiên của công ty từ năm 1965, tiếp đó là sự hiện diện tại Singapore. Năm nay cũng đánh dấu 30 năm thành lập FUJIFILM Business Innovation tại Trung Quốc, khẳng định cam kết lâu dài và vững chắc của công ty đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Những cột mốc quan trọng này phản ánh hành trình đổi mới không ngừng, triển khai các chiến lược kinh doanh hướng tới phát triển bền vững, và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, góp phần định hình tương lai chuyển đổi số (DX) trong khu vực.

Ông Naoki Hama, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Giám đốc Đại diện FUJIFILM Business Innovation Corp., chia sẻ: "Trong suốt hơn 60 năm qua, FUJIFILM Business Innovation đã đồng hành cùng các doanh nghiệp tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc khai thác và tối ưu hóa thông tin một cách chiến lược để thúc đẩy đổi mới. Chúng tôi vẫn duy trì định hướng này, đồng thời không ngừng đổi mới, mở rộng từ lĩnh vực in ấn truyền thống sang chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dịch vụ CNTT. Các trung tâm trọng điểm trong khu vực đóng vai trò thiết yếu cho các sáng kiến số hóa và phát triển bền vững của chúng tôi. Khi tiếp tục tiến hóa với vai trò một doanh nghiệp đổi mới, chúng tôi kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều cơ hội giúp các doanh nghiệp trong khu vực thúc đẩy đổi mới vận hành thông qua khai thác dữ liệu, đồng thời giảm thiểu tác động đến môi trường."

Chiến lược khu vực dựa trên sức mạnh địa phương

Tại châu Á – Thái Bình Dương, SME chiếm 98% doanh nghiệp và hơn nửa lực lượng lao động, mở ra tiềm năng lớn cho DX và AI. Nhận thấy vai trò của phần mềm, FUJIFILM đã lập trung tâm phát triển tại Việt Nam tháng 4/2025, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các đối tác địa phương để củng cố và đổi mới hệ sinh thái khu vực.

Ông Masatsugu Naito, Chủ tịch FUJIFILM Business Innovation châu Á – Thái Bình Dương, cho biết:

"Dù ngành in ấn đang đối mặt với nhiều thách thức, chúng tôi nhận thấy cơ hội lớn trong chuyển đổi số, AI và các giải pháp tích hợp, đặc biệt tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương năng động và đa dạng. Quan hệ hợp tác với các đối tác địa phương đã đóng vai trò then chốt cho thành công của chúng tôi và sẽ tiếp tục là nền tảng trong chiến lược tập trung vào dữ liệu và tự động hóa quy trình."

Philippines trở thành trung tâm sản xuất tuần hoàn

Với nguồn nhân lực lành nghề và thế mạnh sản xuất, Philippines giữ vai trò quan trọng trong hoạt động toàn cầu và cam kết bền vững của FUJIFILM, đồng thời là nơi công ty xây dựng quan hệ bền chặt với khách hàng, đối tác và chính phủ, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Tháng 7/2025, FUJIFILM Business Innovation công bố thành lập Trung tâm Sản xuất Tuần hoàn (CMC), đưa FUJIFILM Optics Philippines Inc. trở thành trung tâm tuần hoàn tài nguyên tại châu Á – Thái Bình Dương. Dự kiến vận hành năm 2026, CMC sẽ tái sản xuất thiết bị MFD theo quy trình tháo rời, làm sạch, kiểm tra và lắp ráp lại, đảm bảo chất lượng tương đương sản phẩm mới.

Quy trình đạt 84% tái sử dụng theo trọng lượng, phần còn lại được tái chế, nâng tỷ lệ thu hồi tài nguyên lên 99,5% – thuộc nhóm cao nhất ngành toàn cầu. Năng lực này của CMC vừa thúc đẩy kinh tế, nhân lực địa phương, vừa hiện thực hóa Chính sách Tái chế “hướng tới không rác thải” của FUJIFILM từ năm 1995.

Đổi mới để chuyển hóa cách doanh nghiệp xử lý dữ liệu

Cùng với sự phát triển của công nghệ, FUJIFILM đã thành công trong việc triển khai các giải pháp DX, AI và CNTT toàn diện.

Ông Hama nhấn mạnh: "FUJIFILM Business Innovation luôn tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp xử lý dữ liệu — nhưng chúng tôi đã đổi mới cách thực hiện. Chúng tôi bắt đầu là một công ty tài liệu tập trung vào in ấn. Sau đại dịch, nhu cầu số hóa tài liệu tăng mạnh do thay đổi cách làm việc. Hiện nay, FUJIFILM Business Innovation đang chuyển mình thành công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp, thay vì chỉ là nhà sản xuất thiết bị đa chức năng, nhưng trọng tâm về xử lý thông tin vẫn không thay đổi."

Một trong những giải pháp mới nhất là FUJIFILM IWpro, nền tảng điện toán đám mây giúp tập trung dữ liệu từ nhiều hệ thống và cho phép cộng tác an toàn, liền mạch giữa các bên liên quan.

Tích hợp AI vào giải pháp và vận hành

Trong chiến lược chuyển đổi, FUJIFILM tích hợp AI theo ba hướng:

1. Ứng dụng AI để học từ dữ liệu bán hàng trước đây, nâng cao hiệu quả vận hành nội bộ

2. Tích hợp AI vào thiết bị, như loại bỏ bước điều chỉnh trước in cho các loại giấy và sử dụng thuật toán bảo trì dự đoán để thay thế linh kiện trước khi hỏng

3. Tích hợp AI vào giải pháp và dịch vụ, như xử lý tài liệu thông minh để trích xuất thông tin từ dữ liệu phi cấu trúc, bao gồm tài liệu giấy

Chiến lược ba hướng này phản ánh quan điểm của FUJIFILM rằng AI không thay thế sự sáng tạo của con người mà hỗ trợ ra quyết định, giúp doanh nghiệp hoạt động thông minh hơn, nhanh hơn và bền vững hơn.

Xem thêm thông tin tại: https://fujifilm.com/fbglobal