FBI điều tra đối tượng dùng súng phun lửa tấn công, hô vang ‘Giải phóng Palestine’

TPO - Cảnh sát và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra một người đàn ông nhập cư bất hợp pháp vừa dùng súng phun lửa tự chế làm bị thương 6 người trong khi hô lớn “Giải phóng Palestine!”.

FBI xác định người đàn ông bị bắt giữ tại Boulder, bang Colorado ngày 1/6 (giờ Mỹ) là Mohamed Sabry Soliman, 45 tuổi.

Vụ việc xảy ra tại sự kiện Boulder Run for Their Lives, một cuộc tụ họp hằng tuần của cộng đồng người Do Thái nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với các con tin bị bắt giữ trong vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, theo Liên đoàn Chống phỉ báng.

Vụ việc tại Boulder diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi hai nhân viên của Đại sứ quán Israel tại Washington, DC bị bắn chết bởi một tay súng đơn độc - người này cũng hô “Giải phóng Palestine!” khi bị bắt.

Đặc vụ phụ trách FBI tại Denver, ông Mark Michalek, cho biết, Soliman đã sử dụng một thiết bị giống súng phun lửa tự chế và ném một thiết bị gây cháy vào đám đông, đồng thời hô “Giải phóng Palestine”.

Theo FBI, sáu nạn nhân, độ tuổi từ 67 đến 88, bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ nhật. Một người bị thương rất nặng, theo Trưởng cảnh sát Boulder Stephen Redfearn. Bốn nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Cộng đồng Boulder, còn hai người khác được chuyển bằng trực thăng đến khu vực đô thị Denver. Tất cả sáu người hiện vẫn đang được điều trị.

Soliman hành động một mình và không thuộc bất kỳ nhóm hay mạng lưới nào, theo ông Michalek. Năm 2005, ông này bị từ chối cấp thị thực vào Mỹ, theo các nguồn tin của CNN. Hiện chưa rõ Soliman nhập cảnh vào Mỹ bằng cách nào và khi nào.

Biện lý Boulder, ông Michael Dougherty, cho biết Soliman sẽ bị khởi tố trong vài ngày tới. Theo một nguồn tin từ CNN am hiểu cuộc điều tra, các cáo buộc hình sự liên bang cũng đang được xem xét. Hiện chưa rõ Soliman đã có luật sư hay chưa.

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông Stephen Miller, cho biết Soliman đã “ở lại quá hạn thị thực du lịch”. “Ông ta được chính quyền Joe Biden cấp thị thực du lịch và sau đó đã ở lại bất hợp pháp. Và chính quyền Biden đã cấp phép lao động cho ông ta”, ông Miller viết trên mạng xã hội X.

Ông Miller gọi Soliman là một “người nhập cư bất hợp pháp”.

Nguồn tin thực thi pháp luật trước đó nói với CNN rằng Soliman từng xin tị nạn và bị từ chối thị thực vào năm 2005.

Chi nhánh Denver của FBI đang tiến hành "hoạt động thực thi pháp luật được tòa án cho phép" tại El Paso, Colorado, liên quan đến vụ tấn công hôm 1/6. El Paso cách Boulder hơn 160 km.

Lời kể nhân chứng

Cô Brooke Coffman, một nhân chứng trong vụ tấn công hôm Chủ nhật tại Boulder, mô tả đã nhìn thấy “một ngọn lửa lớn bùng lên”. Coffman cho biết cô đang gọi điện cho mẹ vào giờ nghỉ trưa, cách tòa án khoảng 30-45 mét, thì “nhìn thấy một vài lá cờ đang chuyển động”, “có người vật lộn” và “như thể ai đó đang bị đánh”.

Khi thấy ngọn lửa, Coffman lập tức gác máy, chạy đến hiện trường và gọi 911. “Có một cậu bé hét lên ‘Gọi 911 đi!’”, cô nhớ lại. “Người trên phố cũng hét lên, ‘Gọi 911!’ Mọi người chạy toán loạn”.

Coffman nói cô nhảy qua một hàng rào nhỏ để tiếp cận hai người phụ nữ đang nằm lăn lộn trên bãi cỏ, chỉ mặc nội y vì đã cởi bỏ quần dài.

Cô hỏi có thể giúp gì, và nhận thấy họ bị bỏng rất nặng. “Chân họ bị bỏng rất nặng”, cô nói. Một trong các nạn nhân la hét và được quấn trong một lá cờ.

“Cảnh tượng thật sự rất tồi tệ và cô ấy thực sự cần được giúp đỡ”, Coffman nói. “Rõ ràng đây không phải điều ai muốn chứng kiến”.

Cảnh sát tăng cường an ninh tại các địa điểm tôn giáo

Sở Cảnh sát New York (NYPD) cho biết họ đã tăng cường hiện diện tại các giáo đường Do Thái và địa điểm tôn giáo khác trên toàn thành phố New York trong dịp lễ Shavuot của người Do Thái, sau vụ tấn công bài Do Thái ở Boulder, Colorado hôm Chủ nhật.

“NYPD đã triển khai thêm lực lượng tại các địa điểm tôn giáo trên toàn thành phố New York nhân dịp Shavuot, với tuần tra công khai và lực lượng vũ trang hạng nặng”, cơ quan này thông báo trên mạng xã hội X. Shavuot bắt đầu vào tối 1/6.

Từ khi nổ ra cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza hôm 7/10/2023, NYPD đã nhiều lần tăng cường tuần tra tại các giáo đường và nhà thờ Hồi giáo.

Bang New York là nơi có cộng đồng người Do Thái lớn nhất ngoài Tel Aviv và Jerusalem, đồng thời cũng có một trong những cộng đồng người Ảrập và Hồi giáo lớn nhất nước Mỹ.

FBI và Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước đó đã cảnh báo về sự gia tăng các mối đe dọa bài Do Thái, bài Hồi giáo và bài Ảrập kể từ khi cuộc chiến bùng nổ.

Thái An