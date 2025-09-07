Fan meeting Ninh Dương Story: Hết vé sau vài tiếng, phản ứng của Dino Vũ gây chú ý

HHTO - Fan meeting đầu tiên của bộ đôi influencer Ninh Dương Story dự kiến diễn ra cuối tháng 9 đang trở thành tâm điểm chú ý khi vừa công bố giá vé đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Động thái “chia sẻ rồi xóa” của YouTuber Dino Vũ (một người bạn thân thiết của cặp đôi Ninh Anh Bùi, Tùng Dương) cũng khiến sự kiện này thu hút thêm nhiều bàn luận từ cộng đồng mạng.

Ngày 5/9, bộ đôi influencer Ninh Dương Story (Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương) công bố thông tin về fan meeting đầu tiên của mình. Sự kiện dự kiến diễn ra vào 18h30 ngày 27/9 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (phường Võ Thị Sáu, TP.HCM), đánh dấu bước ngoặt sau hơn 1 năm bộ đôi nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Fan meeting đầu tiên của cả hai được tổ chức với quy mô khá lớn, giá vé cũng được xem là khá cao với mặt bằng chung. Ảnh: FBNV.

Theo thông tin trên fanpage Ninh Dương Story, vé sẽ được mở bán từ 10h ngày 7/9. Ngay lập tức, cả hai nhận về loạt ý kiến trái chiều khi công bố giá vé được xem là khá cao (dao động từ 595 nghìn đồng - 2,8 triệu đồng). Các hạng vé bao gồm Phòng Nhân Sự (2,8 triệu đồng), Phòng Sáng Tạo (2 triệu đồng), Phòng Kế Toán (1,6 triệu đồng), Phòng Marketing (1 triệu đồng) và Phòng Kinh Doanh (595.000 đồng).

Không ít netizen so sánh giá vé fan meeting của Ninh Dương Story với giá vé concert, thậm chí còn cao hơn fan meeting của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Một số bình luận cho rằng khán giả sẵn sàng trả tiền để xem những tiết mục chuyên nghiệp, trong khi với hai influencer, khán giả vẫn chưa rõ mình sẽ nhận lại được gì ngoài trải nghiệm gặp gỡ.

Nhiều netizen vẫn khá tò mò trước trải nghiệm trong fan meeting của cả hai.

Khi tranh luận trên mạng xã hội còn chưa lắng xuống, làn sóng ý kiến trái chiều càng dâng cao khi khi Dino Vũ (tên thật Đặng Anh Vũ, chủ kênh YouTube Dinology) chia sẻ lại bài đăng bày tỏ nghi vấn về fan meeting của Ninh Dương Story. Trước đó, Dino Vũ từng nhiều lần xuất hiện thân thiết bên Ninh Anh Bùi và Tùng Dương trong các sự kiện, thậm chí hai bên đến nhà nhau và quay vlog chung. Chính vì vậy, động thái này của nam YouTuber nhanh chóng bị nhiều người hâm mộ xem là "ẩn ý đồng tình" trong lúc hai người em thân thiết đang ở tâm bão chỉ trích.

Bài chia sẻ khó hiểu của Dino Vũ khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó cả Dino và Ninh Dương đều khá thân thiết với nhau. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước đó, cặp đôi Ninh Dương và Dino Vũ còn đến nhà nhau để làm vlog chung. Ảnh: YouTube.

Về phía netizen, người hâm mộ của Ninh Dương tỏ ra khá bất bình trước động thái của Dino Vũ bởi mối quan hệ thân thiết trước đó. Số khác lại cho rằng, Dino Vũ chỉ là vô tình "trượt tay" bởi anh cũng là một YouTuber quen mặt với nhiều người, đã theo đuổi công việc sáng tạo nội dung thời gian dài đủ để tỉnh táo "giữ mình" trước thị phi.

Động thái của Dino Vũ khiến nhiều người bất ngờ bởi nam YouTuber đã có hơn 8 năm làm nghề để tỉnh táo trước các thị phi. Ảnh: Vietcetera.

Khoảng 20 phút sau, Dino Vũ đã xóa bài đăng, đồng thời lên story giải thích rằng đó chỉ là sự cố do bản thân bất cẩn "cấn máy". Anh khẳng định không hề có ác ý, thậm chí còn kể rằng sau bài chia sẻ, nhiều người quen đã liên lạc để hỏi rõ ngọn ngành bởi mối quan hệ thân thiết của Dino và Ninh Dương Story. Trước khi đính chính trên story cá nhân, Dino Vũ cũng nhanh chóng nhắn tin cho Ninh Anh Bùi và Tùng Dương để giãi bày, đồng thời gửi lời chúc fan meeting thành công.

Dino Vũ đã lên tiếng làm rõ, chủ động nhắn tin xin lỗi 2 người em thân thiết đồng thời không quên gửi lời chúc fan meeting thành công tốt đẹp. Ảnh: Chụp màn hình.

Trước nhiều quan điểm trái chiều xoay quanh fan meeting, netizen vẫn tò mò trước phản hồi của cặp đôi Ninh Anh Bùi và Tùng Dương, bởi cả phía Dino Vũ và trang cá nhân của cả 2 đều giữ im lặng. Tính đến ngày 7/9, chỉ sau khoảng vài tiếng mở bán, Ninh Dương Story cập nhật hạng vé Phòng Nhân sự (hạng vé cao nhất) và Phòng Kinh doanh (hạng vé cơ bản) đã nhanh chóng bán hết, chứng minh sức hút cặp đôi.

Bỏ qua trái chiều, fan meeting của cặp đôi chú Ninh - anh Âm vẫn "hết vé" nhanh chóng chỉ sau vài tiếng mở bán. Ảnh: Chụp màn hình.

Cả Dino Vũ và Ninh Dương Story hiện đều được xem là những gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Nếu Dino Vũ là YouTuber là đã có 8 năm theo đuổi lĩnh vực sáng tạo nội dung, được đề cử tại hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại Giải thưởng các Nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam vào năm 2024 thì Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương lại là gương mặt mới khi chỉ vừa được đông đảo công chúng chú ý từ tháng 3 năm 2024.