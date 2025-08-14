Eximbank thông báo chuyển địa điểm chi nhánh Quảng Ninh

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông báo về việc di dời trụ sở hoạt động của Chi nhánh Quảng Ninh (Eximbank Quảng Ninh), sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 6 chấp thuận tại Công văn số 2201/KV6-QLGS1 ngày 31/07/2025.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/08/2025, Eximbank Quảng Ninh sẽ chính thức phục vụ khách hàng tại địa điểm mới:

Địa chỉ: Một phần tầng 1 và tầng 2, Tòa nhà số 539 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa chỉ cũ: Số 14-16, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Trụ sở mới của Eximbank Quảng Ninh toạ lạc tại Tòa nhà số 539 Lê Thánh Tông, Phường Hồng Gai, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Việc chuyển đổi địa điểm nhằm mang đến không gian giao dịch hiện đại, thuận tiện, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, Eximbank cam kết cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Quảng Ninh và khu vực lân cận.

Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Eximbank đã xây dựng mạng lưới 215 điểm giao dịch trên toàn quốc và duy trì quan hệ đại lý với gần 900 tổ chức tài chính tại 70 quốc gia, khẳng định vị thế tiên phong trong kết nối tài chính quốc tế và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

• Tổng đài hỗ trợ 24/7: 19006655

• Website: https://www.eximbank.com.vn

• Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam