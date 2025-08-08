Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Eximbank chuyển địa điểm phòng giao dịch Xuân Thủy

P.V

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố quyết định chuyển địa điểm hoạt động của Phòng Giao dịch Xuân Thủy, theo sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Khu vực 2 tại Công văn số 2561/KV2-GS2 ngày 14/07/2025.

Theo đó, từ ngày 28/07/2025, Phòng Giao dịch Xuân Thủy (Eximbank Xuân Thuỷ) sẽ chính thức hoạt động tại địa chỉ mới:

• Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao dịch Xuân Thủy.

• Địa chỉ cũ: Tầng 01, Tòa nhà số 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

• Địa chỉ mới: Tầng 01, Tòa nhà số 175 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.

Việc chuyển đổi địa điểm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến không gian giao dịch hiện đại, tiện nghi hơn cho khách hàng. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Eximbank cam kết tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

phoi-canh-eib-xuan-thuy-pa-chot.jpg
Phối cảnh trụ sở của Eximbank Xuân Thủy sẽ khai trương vào ngày 19/08/2025.

Eximbank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong trong việc kết nối tài chính quốc tế và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Eximbank đã xây dựng nền tảng vững chắc với 215 điểm giao dịch trên toàn quốc và quan hệ đại lý với gần 900 định chế tài chính quốc tế tại 70 quốc gia.

Không ngừng đổi mới và lấy khách hàng làm trọng tâm, Eximbank cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của khách hàng trong nền kinh tế toàn cầu.

• Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam

• Website: https://www.eximbank.com.vn

P.V
#Eximbank

