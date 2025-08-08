Eximbank chuyển địa điểm phòng giao dịch Xuân Thủy

Theo đó, từ ngày 28/07/2025, Phòng Giao dịch Xuân Thủy (Eximbank Xuân Thuỷ) sẽ chính thức hoạt động tại địa chỉ mới:
• Tên đơn vị: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh – Phòng Giao dịch Xuân Thủy.
• Địa chỉ cũ: Tầng 01, Tòa nhà số 25 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
• Địa chỉ mới: Tầng 01, Tòa nhà số 175 Nguyễn Văn Hưởng, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh.
Việc chuyển đổi địa điểm nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến không gian giao dịch hiện đại, tiện nghi hơn cho khách hàng. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, Eximbank cam kết tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Eximbank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên tại Việt Nam, tiên phong trong việc kết nối tài chính quốc tế và phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại. Trải qua hơn 35 năm hình thành và phát triển, Eximbank đã xây dựng nền tảng vững chắc với 215 điểm giao dịch trên toàn quốc và quan hệ đại lý với gần 900 định chế tài chính quốc tế tại 70 quốc gia.
Không ngừng đổi mới và lấy khách hàng làm trọng tâm, Eximbank cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của khách hàng trong nền kinh tế toàn cầu.
• Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam
• Website: https://www.eximbank.com.vn