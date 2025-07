EVNNPC lên phương án đảm bảo cung ứng điện ổn định 6 tháng cuối năm

Trước dự báo tháng 7–8 còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tiếp tục kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả: điều chỉnh điều hòa từ 26–27°C trở lên, sử dụng kết hợp quạt làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện công suất lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm trưa (13h – 15h) và tối (20h – 23h) , tắt thiết bị khi không sử dụng.

EVNNPC hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch do EVN giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân tại 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Tổng công ty cũng đã chủ động đảm bảo điện cho các dịp lễ, sự kiện lớn và vận hành an toàn hệ thống trong cao điểm nắng nóng đầu tháng 6 khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

EVNNPC cho hay, sáu tháng đầu năm 2025 ghi dấu một giai đoạn đầy khó khăn và thử thách đối với tổng công ty. Những biến động của tình hình kinh tế – chính trị toàn cầu, đặc biệt là chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và các xung đột địa chính trị, đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất của nhiều khách hàng công nghiệp lớn.

Một số doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh buộc phải cắt giảm sản lượng, khiến sản lượng điện tiêu thụ giảm khoảng 140 triệu kWh mỗi tháng. Bên cạnh đó, các quy định nghiêm ngặt về môi trường tại một số địa phương như Bắc Ninh cũng khiến nhiều cụm công nghiệp tạm ngừng hoạt động, gây sụt giảm khoảng 400 triệu kWh điện thương phẩm. Thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng xuất hiện muộn hơn mọi năm; thiên tai, giông lốc xảy ra tại nhiều địa bàn cũng gây thiệt hại đáng kể cho hệ thống lưới điện của các Công ty Điện lực với tổng giá trị ước tính hơn 11 tỷ đồng.

Trước những áp lực đó, EVNNPC đã chủ động áp dụng đồng bộ các giải pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tổng sản lượng điện thương phẩm 6 tháng đầu năm ước đạt 50,27 tỷ kWh, tăng 5,49% so với cùng kỳ và đạt 46,16% kế hoạch năm. Doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 103.713,3 tỷ đồng, tăng trưởng 12,38%. Tổn thất điện năng tiếp tục giảm mạnh, còn 3,52% – thấp hơn 0,48% so với kế hoạch EVN giao. Tổn thất ở tất cả các cấp điện áp đều giảm, trong đó lưới 110kV còn 0,79%, trung áp 1,70% và hạ áp 3,99%. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện đều cải thiện, số vụ sự cố lưới 110kV giảm 37 vụ so với cùng kỳ, chỉ số SAIDI đối với các công tác có kế hoạch giảm 15,79%.

Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục là điểm sáng khi EVNNPC đã hoàn thành đóng điện 50 dự án, khởi công 17 dự án mới – góp phần nâng cao năng lực cấp điện, chống quá tải và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương. Song hành với việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, công tác dịch vụ khách hàng được đẩy mạnh nhờ chuyển đổi số toàn diện.

Tính đến hết tháng 6/2025, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 95,76%, tăng 7,18% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu EVN giao. 19/27 Công ty Điện lực đã xóa bỏ hoàn toàn các quầy thu tiền mặt, 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến cấp độ 4, thời gian giải quyết yêu cầu của khách hàng đều vượt quy định.

Trong bối cảnh đó, EVNNPC vẫn quyết liệt triển khai Đề án tái cơ cấu và tinh gọn tổ chức bộ máy. Tổng công ty đã hoàn tất sáp nhập 17 Công ty Điện lực trực thuộc, đánh dấu bước chuyển mình lớn nhất trong suốt 56 năm hình thành và phát triển. Đúng 0h ngày 01/7/2025, EVNNPC đã chấm dứt hoạt động của toàn bộ các Điện lực cấp huyện, đồng thời thành lập 263 Đội Quản lý Điện lực khu vực (gồm 01 Đội tại Bạch Long Vĩ). Mô hình tổ chức mới không chỉ hiện đại, tinh gọn, linh hoạt mà còn giúp đưa bộ máy tiệm cận hơn với lưới điện và khách hàng, tạo nền tảng quan trọng để EVNNPC nâng cao năng lực quản trị và chất lượng phục vụ trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đảm bảo vận hành an toàn, tiết kiệm, ổn định cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2025, EVNNPC xác định rõ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đảm bảo cung cấp điện ổn định, đặc biệt trong mùa mưa bão; phấn đấu khởi công 59 và đóng điện 63 dự án 110kV. Tổng công ty và các đơn vị tiếp tục giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện thông qua đầu tư, cải tạo lưới và tối ưu phương thức vận hành; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ điện tử. Cùng đó, tăng cường kiểm tra, giám sát mua bán điện nhằm giảm tổn thất thương mại và hoàn thành giai đoạn 2 của Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, kiểm soát tài chính chặt chẽ, đảm bảo cân đối dòng tiền và tối ưu hiệu quả sản xuất – kinh doanh.

Song song với đó, EVNNPC tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và hiệu quả trong cao điểm nắng nóng: đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư lưới điện trung thế, san tải các máy biến áp vượt ngưỡng, đưa vào vận hành các trạm biến áp 110kV mới, tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các nguy cơ sự cố, cháy nổ, vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Trước dự báo tháng 7–8 còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt, tổng công ty tiếp tục kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả: điều chỉnh điều hòa từ 26 – 27°C trở lên, sử dụng kết hợp quạt làm mát; hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện công suất lớn, đặc biệt trong khung giờ cao điểm trưa (13h –15h) và tối (20h – 23h); tắt thiết bị khi không sử dụng...

Bên cạnh đó, EVNNPC khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tích cực nghiên cứu, đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái theo mô hình tự sản – tự tiêu, góp phần giảm áp lực lên lưới điện quốc gia và hướng đến phát triển năng lượng bền vững. Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, EVNNPC sẽ tổ chức hiệu quả các hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng 2025 và Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI – lan tỏa hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng.

Với tinh thần đổi mới, quyết liệt và đồng lòng, Tổng công ty tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong đảm bảo điện cho phát triển bền vững khu vực miền Bắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.