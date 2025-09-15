Em xinh cạnh tranh với anh trai

TP - Khi nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Em xinh say hi công bố concert đầu tiên vào tháng 9 đã khiến nhiều khán giả bất ngờ xen lẫn nghi ngờ, cho rằng nhà sản xuất quá vội vàng. Concert đã kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, hàng chục nghìn khán giả cuồng nhiệt theo lời ca, điệu nhảy của dàn em xinh. Một đêm “xinh xập xình sập sàn” thành công, viết tiếp thành công của Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai.

Âm nhạc đề cao nữ quyền

PGS.TS Nguyễn Văn Cương nhận định: “Sau chuỗi thành công của concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, concert Em xinh say hi vẫn gây sốt, chứng tỏ công nghiệp văn hóa Việt Nam bắt đầu phát triển. Đây là tín hiệu đáng mừng”.

Ngay trong đêm 13/9, trước khi khép lại concert đầu tiên, BTC đã lập tức thông báo tin vui: đêm concert thứ 2 sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào 11/10. Ngay lúc này, trên các diễn đàn, nhiều người trẻ đã lên kế hoạch Hà Nội thẳng tiến. Lực lượng camp vé (canh vé) cũng lên tiếng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Fan của concert Em xinh say hi đã hội tụ thành cộng đồng fan với tên gọi Xinhiu.

Khác với concert Anh trai vượt ngàn chông gai chinh phục nhiều lứa tuổi, thì ngay ở buổi tổng duyệt concert đã ghi nhận rất nhiều Gen Z tới cổ vũ Em xinh say hi. Họ tiếp sức thần tượng bằng food truck (xe tải thức ăn) hay booth check-in (gian hàng chụp ảnh lưu niệm, giao lưu, thể hiện tình yêu với thần tượng…) sáng tạo, kỳ công. Cộng đồng Xinhiu chăm sóc thần tượng theo chuẩn KPop.

Concert thành công bắt nguồn từ chương trình thành công. Em xinh say hi đã chứng tỏ sức hút không đùa được. Ban tổ chức công bố những con số giật mình: chương trình hút 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng số; 13 tuần liên tục chễm chệ Top 1 trending YouTube Việt với hàng chục bản hit. Em xinh say hi tìm kiếm gương mặt idol mới nhưng là cuộc chơi mới - cũ quyện hòa, an toàn và dễ dàng hấp dẫn khán giả ngay từ phút đầu. Ở chương trình, có những gương mặt là “thần tượng” cũ như Bích Phương, Tiên Tiên, Bảo Anh, Miu Lê xen lẫn những tân binh làng nhạc như Lamoon, Ánh sáng Aza, Muội, Lyhan, Đào Tử A1J. Phương Mỹ Chi là cái tên quá đỗi quen thuộc của làng nhạc Việt, nhưng với sân chơi nhạc trẻ vẫn còn nhiều bí mật khiến khán giả tò mò.

30 em xinh mỗi người một vẻ đã làm nên chương trình tạo tiếng vang, bước vào chuỗi concert với đêm mở màn bùng nổ. “Cháy quá cháy” là nhận xét của nhiều fan dành cho concert Em xinh say hi đêm đầu tiên. Các Xinhiu quẩy “xập xình sập sàn” với Not My Fault, Đã xinh lại còn thông minh, AAA… Nhiều Xinhiu còn hát theo, không trật nhịp nào. Cảnh tượng cứ ngỡ chỉ có ở đêm BlackPink tại Sân vận động Mỹ Đình trong cơn bão Born Pink toàn cầu năm nào.

Công thức tạo sức hút của Em xinh tương tự cách BlackPink gây mê: đề cao nữ quyền, ngay trong ca từ. Chẳng hạn: “Em đẹp thì em biết, em còn hơi thông minh/Chỉ vì anh toan tính, mất ngay cô gái tuyệt vời” (Đã xinh còn thông minh). Hoặc: “Xinh xập xình sập sàn/Em lung linh lấp lánh như màn bạc/Xinh xập xình sập sàn/Từ tờ mờ sáng đến khi hết nhạc” (AAA). Flex (khoe khoang) về bản thân không chút ngượng ngùng đang là trào lưu trong nhạc trẻ, cũng được coi như một cách khẳng định nữ quyền. Gen Z nhiệt tình tiếp nhận trào lưu này, trong khi lớp khán giả khó tính lại chê lố, sáo rỗng, vô nghĩa…

Concert Em xinh say hi đêm đầu tiên hút khán giả trẻ

Dù cháy hết mình song concert Em xinh say hi vẫn không quên cội nguồn, không quên họ là những thần tượng Việt, khi mở màn bằng một tiết mục hoàn toàn mới Việt Nam hơn từng ngày. Các em xinh trình diễn với áo dài trắng như một cách thể hiện tình yêu với văn hóa dân tộc. Đây cũng là một cách bắt nhịp hào khí vinh quang Tổ quốc Việt Nam, vốn là nguồn mạch chính tạo nên thành công của chuỗi “concert quốc gia” vừa qua.

“Phù thủy” phía sau sân khấu

Dù sở hữu nhiều ưu thế như hát hay, nhảy đẹp, bắn ráp “thần sầu”, có khả năng sáng tác, chơi nhạc cụ… thì idol hôm nay vẫn cần nhiều “phù thủy” yểm trợ: “Phù thủy” sân khấu, “phù thủy” âm thanh, ánh sáng, “phù thủy” âm nhạc… Đạo diễn sân khấu Em xinh là Vương Khang, người đứng đằng sau Anh trai say hi và những chương trình hút khán giả trẻ như Sóng, Rap Việt…Giám đốc âm nhạc Em xinh say hi là Jessica Thanh Tú, nghệ danh mới của JustaTee, từng thành công với Rap Việt, Anh trai say hi.

Cuộc đua concert hôm nay ở Việt Nam còn là cuộc đua của công nghệ sân khấu. Sân khấu Em xinh say hi được đánh giá hiện đại, bắt nhịp với thế giới khi sử dụng hệ thống bàn nâng lập trình DMX Lift Table từng được áp dụng trên sân khấu của sao quốc tế Taylor Swift, Beyoncé hay nhóm BTS. Công nghệ sân khấu giúp tối ưu trải nghiệm concert của khán giả. Mãn nhãn, mãn nhĩ, chân thực, sống động… vô vàn những lời khen dành tặng sân khấu Em xinh say hi. Tuy nhiên, khán giả cũng trừ điểm sân khấu Em xinh đêm đầu tiên ở sự cố cháy giàn giáo ngay sau màn bắn pháo hoa tầm thấp khép lại tiết mục Việt Nam hơn từng ngày. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt, không ảnh hưởng đến chương trình.

Các Em xinh trình diễn trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả trẻ

Sự thành công của concert Em xinh say hi đêm đầu tiên không thể không kể đến đóng góp của chiêu trò. Trước thềm concert, Phương Mỹ Chi gây sốt với tạo hình Na Tra, Bảo Anh hóa thành Tôn Ngộ Không, Chi Xê hóa thành Người nhện… Ngay cách công bố đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội cũng là một “chiêu” sáng tạo, khi Trấn Thành và các em xinh cùng khui hộp quà “siêu to khổng lồ”. Hộp quà mở nắp, chùm bóng bay lớn bay lên kéo theo tấm biển hồng chuyển thông điệp vui: Concert thứ 2 bay về Hà Nội. Nhưng tất cả mọi “chiêu” vẫn không sánh được sức hút từ khách mời Tăng Duy Tân và Em xinh Bích Phương. Họ ẵm giải Best couple (bộ đôi được yêu thích nhất).

Vẻ ngoài của 30 cô gái xứng với tên concert: Em xinh say hi. Diện mạo hút hồn và biến đổi như tắc kè hoa của các cô là điểm cộng, đáp ứng nhu cầu nhìn của khán giả Gen Z. Đó là công của “phù thủy” trang điểm và phục trang. Trong suốt chương trình Em xinh hay concert Em xinh đêm đầu tiên, không có cảnh fan của các nghệ sĩ tấn công nhau chỉ vì idol này được ưu ái hơn idol khác ở phần trang phục. Em xinh say hi phá chuẩn đẹp theo quan niệm truyền thống. Biết đâu Phương Mỹ Chi sẽ tạo nên cơn sốt về vẻ ngoài tự nhiên và xu hướng “không cao nhưng khiến người khác phải ngước nhìn”?