Đường Cung Kỳ Án chuẩn bị lên sóng, Bạch Lộc có tiếp tục là “nữ hoàng cổ trang”?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Năm 2025, Bạch Lộc có tới 3 phim lên sóng, trong đó có Bạch Nguyệt Phạn Tinh rất thành công. Liệu sang 2026, cô có tiếp tục duy trì được phong độ?

Bạch Lộc vẫn được xem là nữ hoàng phim cổ trang khi có nhiều dự án ăn khách như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng và mới đây nhất có Bạch Nguyệt Phạn Tinh nằm trong nhóm những phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất 2025. Chính vì thế mà netizen càng chờ đợi Đường Cung Kỳ Án khi Bạch Lộc vào một vai diễn có nhiều khác biệt so với trước.

duong-cung-ky-an-11.jpg
Đường Cung Kỳ Án chuẩn bị lên sóng

Nhân vật của cô là Lý Bội Nghi, một nữ quan của Nội Yết Cục nhận nhiệm vụ điều tra vụ án công chúa Ninh Viễn đột ngột qua đời trong buổi yến tiệc. Lý Bội Nghi thông minh nhanh trí, tài giỏi võ thuật, có thể vừa gặp đã nhìn thấu được tâm ý người khác. Vì thế, cô luôn được giao trọng trách xử lý những vụ án phức tạp trong triều đình và luôn có Tiêu Hoài Cẩn đồng hành. Hành trình phá án của Lý Bội Nghi cũng giúp cô tìm thêm các manh mối về thảm án của gia tộc họ Lý từ nhiều năm trước, và đây mới là mục tiêu chính đưa Lý Bội Nghi vào con đường phơi bày âm mưu bao trùm Đại Đường.

duong-cung-ky-an-2.jpg
duong-cung-ky-an-3.jpg
duong-cung-ky-an-5.jpg
duong-cung-ky-an-6.jpg
Bạch Lộc vào vai nữ quan mạnh mẽ

Lý Bội Nghi không chỉ là vai diễn mới mẻ của Bạch Lộc mà còn đột phá trong dòng phim cổ trang phá án. Vì thể loại này hiếm khi cho nữ giới làm chủ đạo còn nam chính chỉ là người đồng hành phụ giúp. Vậy mà Lý Bội Nghi không chỉ dẫn dắt hành trình phá án mà còn võ công cao cường, trí tuệ vô song khiến mọi người thán phục.

duong-cung-ky-an-10.jpg
Bạch Lộc tiếp tục gặp lại Vương Tinh Việt

Đường Cung Kỳ Án là lần thứ tư Bạch Lộc – Vương Tinh Việt đóng chung. Ba dự án trước là Ngọc Lâu Xuân, Châu Sinh Như Cố, Ninh An Như Mộng thì hai người chưa có dịp thành đôi nên khán giả lại càng chờ mong hai nhân vật Lý Bội Nghi, Tiêu Hoài Cẩn sẽ có cái kết viên mãn.

qc-4358.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
