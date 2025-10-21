Dùng laptop cá nhân để làm việc: Linh hoạt hay "bóc lột" thời công nghệ?

HHTO - Từ một chiếc laptop cá nhân, cuộc tranh luận về ranh giới giữa "linh hoạt" và "bóc lột" trong môi trường làm việc hiện đại bùng lên. Nhiều người cho rằng chuẩn bị thiết bị là trách nhiệm của doanh nghiệp, trong khi số khác xem đó là thỏa thuận đôi bên. Đây không chỉ là câu chuyện chi phí, mà còn là cách doanh nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng giá trị lao động.

Gần đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung "công ty yêu cầu dùng laptop, điện thoại cá nhân để làm việc là bóc lột" đã thu hút nhiều ý kiến từ netizen. Một bộ phận người lao động cho rằng việc cung cấp thiết bị là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng nếu điều này đã được thống nhất trong quá trình tuyển dụng thì không nên phàn nàn.

Nhiều người cho rằng công ty không cung cấp thiết bị làm việc là "red flag".

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng công ty không cấp thiết bị làm việc là một dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt với các vị trí yêu cầu bảo mật cao. Ngược lại, một số người cho rằng nếu điều kiện này đã được trao đổi từ đầu, ứng viên hoàn toàn có thể cân nhắc hoặc từ chối để tránh rơi vào tình huống không mong muốn. Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng việc dùng thiết bị cá nhân giúp linh hoạt trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi cần xử lý công việc ngoài văn phòng.

Sau những tranh luận xoay quanh quan điểm "có hay không việc công ty nên cấp thiết bị", nhiều người trong ngành cũng lên tiếng chia sẻ từ góc nhìn thực tế công việc. Với các lĩnh vực đòi hỏi tính chuyên môn cao, thiết bị không chỉ là công cụ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và chất lượng đầu ra.

Nguyễn Anh Quân, lập trình viên Front-end, cho rằng thiết bị phù hợp là yếu tố quan trọng để hoàn thành công việc: "Mình bán sức lao động và kỹ năng, chứ không bán công cụ". Anh cũng cho biết, với đặc thù công việc yêu cầu máy cấu hình cao, việc tự trang bị là một chi phí lớn. "Nếu doanh nghiệp không thể cung cấp thiết bị, ít nhất cũng nên có chính sách hỗ trợ khấu hao hoặc đảm bảo bảo mật thông tin cho nhân viên".

Anh Quân cũng cho rằng thị trường công nghệ thông tin hiện nay đang thay đổi nhanh, "mối quan hệ giữa ứng viên và nhà tuyển dụng đã cân bằng hơn trước. Các công ty muốn giữ chân nhân tài, không thể chỉ nói bằng lời, mà phải thể hiện bằng chính sách".

Ở góc nhìn của người làm nghề sáng tạo, Hoàng Phương, chuyên viên Marketing, cho rằng thiết bị làm việc là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng sản phẩm. "Ngoài việc thuê ngoài cho các TVC, team marketing vẫn phải tự quay dựng video cho sản phẩm. Nếu máy móc không đủ mạnh, chất lượng chắc chắn bị ảnh hưởng".

Hoàng Phương chia sẻ thêm, nhiều nhân viên trong nghề vẫn sẵn sàng dùng ống kính hay thiết bị cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc, nhưng đó là tinh thần tự nguyện, không phải nghĩa vụ. "Thiết bị là công cụ để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Việc đầu tư là trách nhiệm của công ty, chứ không thể là gánh nặng của nhân viên".

Các trang tin tuyển dụng thường nêu rõ chính sách hỗ trợ thiết bị làm việc dành cho nhân viên.

Từ góc độ nhân sự, chị Christine, chuyên viên C&B, nhìn nhận đây là câu chuyện không mới, nhưng phản ánh rõ xu hướng của thị trường lao động hiện nay. "Việc yêu cầu nhân viên tự có laptop thường xuất hiện ở các startup, nơi chi phí ban đầu còn hạn chế. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là về bảo mật dữ liệu, đặc biệt với các bộ phận như kinh doanh hay báo cáo số liệu".

Chị Christine cũng cho biết thêm, nhiều doanh nghiệp hiện nay xem việc cung cấp thiết bị không chỉ là phúc lợi, mà còn là cách đảm bảo work-life balance, giúp nhân viên tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời thuận lợi hơn trong việc vận hành hệ thống nội bộ.

Chị nhấn mạnh: "Thực ra, các bài tuyển dụng hiện nay thường ghi rõ việc có cung cấp thiết bị hay không. Ứng viên hoàn toàn có thể cân nhắc khi apply, hoặc chủ động hỏi thêm về quyền lợi cụ thể để tránh cảm giác hụt hẫng ngay từ ngày đầu nhận việc".

Từ chiếc laptop tưởng chừng nhỏ bé, câu chuyện mở ra nhiều góc nhìn về văn hóa doanh nghiệp và giá trị lao động hiện đại. Một chiếc laptop có thể không định nghĩa được sự "bóc lột" hay "linh hoạt", nhưng cách mà doanh nghiệp và người lao động cùng nhìn nhận nó - mới là thước đo thật sự cho sự văn minh của môi trường làm việc hôm nay.