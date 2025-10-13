Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dùng chăn bịt miệng bạn tình đồng tính cho khỏi kêu la dẫn đến tử vong

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thấy anh V. kêu la sau khi sử dụng ma túy và quan hệ tình dục đồng tính, bị can Đỗ Hoàng Nhật đã dùng chăn bịt miệng khiến anh V. tử vong.

Ngày 13/10, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đỗ Hoàng Nhật (SN 1986) về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Duyên (SN 1977, ở Bắc Ninh) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Nhật và anh V. (24 tuổi) đều là người đồng tính nam, quen biết nhau thông qua ứng dụng kết bạn Heesay. Tối 5/3, hai người có nhắn tin, hẹn gặp nhau để quan hệ tình dục tại chỗ ở của Nhật.

Trước cuộc hẹn, Nhật liên hệ với Nguyễn Văn Duyên hỏi mua 1 túi ma tuý đá và 3 viên ma tuý tổng hợp dạng kẹo với giá 2,5 triệu đồng.

screen-shot-2025-10-13-at-160327.png
Ảnh minh họa.

Khoảng 23h ngày 5/3, Nhật đón anh V. về nhà mình sử dụng ma túy, rồi quan hệ tình dục đồng giới.

Đến 3h sáng hôm sau, anh V. có biểu hiện co giật, hai tay liên tục tự cào cấu, miệng la hét, lăn từ trên giường xuống sàn nhà. Thấy vậy, Nhật hoảng sợ nên ngồi đè lên vùng ngực của anh V., dùng hai chân đè tay nạn nhân, đồng thời bịt miệng để không la hét.

Nhật còn đấm vào đầu của anh V. nhằm cho tỉnh lại nhưng không được nên kéo chiếc chăn trên giường, bịt vào miệng anh và giữ chặt trong khoảng 30 phút thì thấy anh C. nằm im, mắt nhắm không giãy dụa, la hét nữa.

Nghĩ rằng anh V. đã ổn định nên bị can Đỗ Hoàng Nhật lên giường ngủ đến sáng mới tỉnh dậy.

Lúc này, thấy V. mắt mở, nhịp thở yếu, Nhật sơ cứu bằng phương pháp ép tim lồng ngực, thổi ngạt nhưng không có kết quả. Bị cáo lấy quần áo của mình mặc cho anh V. rồi gọi cấp cứu, đưa đến bệnh viện Xanh Pôn.

Tới nơi, Nhật cũng bị ngất, các bác sĩ tiến hành cấp cứu còn anh V. được xác định đã tử vong.

Vài ngày sau Nhật bị bắt giữ, cảnh sát xác định hành vi dùng chăn bịt miệng đã khiến anh V. tử vong.

Hoàng An
#Quan hệ đồng tính #Đồng tính #Bạn quan hệ đồng tính #Bịt miệng

Xem thêm

Cùng chuyên mục