Dừng bổ cập nước hồ Tây, nước sông Tô Lịch trở lại màu đen

TPO - Hai ngày qua, người dân sinh sống dọc dòng sông Tô Lịch trên đường Láng cho biết, nước sông đã không còn trong xanh. Nước sông trở lại màu đen đặc trưng, mùi hôi thối bốc lên nhiều. Đặc biệt trong buổi trưa 5/9, nắng lên khiến nước bốc hơi gây mùi khó chịu.

Ghi nhận tại khu vực đầu sông Tô Lịch (giao đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội), nước từ hồ Tây đã ngừng bổ cập. Tại đoạn sông Tô Lịch ngã tư phố Quan Hoa - Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy) nước sông đen kịt cộng thêm nước thải bọt trắng liên tục ra sông.

Các cửa xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch đã đóng từ ngày 3/9

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, bão số 5 gây mưa lớn khiến mực nước hồ Tây dâng cao, do đó đơn vị đã bơm nước từ hồ ra sông Tô Lịch để hạ mực nước trong hồ.

Nước nổi váng, bốc mùi hôi thối trên dòng sông Tô Lịch

Sau khi mực nước trong hồ Tây được hạ xuống ngưỡng quy định, từ ngày 3/9, công ty đã ngừng xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch, khiến dòng sông này không còn nước bổ cập.

Đường ống đường kính 1,2m dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch sắp hoàn thành. Ảnh: Trọng Tài

Theo tìm hiểu, để bổ cập nước lâu dài cho sông Tô Lịch, Hà Nội đang triển khai hệ thống đường ống đường kính 1,2m nhằm dẫn nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch. Đường ống dẫn nước này do Nhựa Châu Âu Xanh - EUROPIPE cung cấp. Dự kiến trong khoảng 10 ngày nữa, dự án thi công đường ống dẫn nước sẽ hoàn thành.