Sông Tô Lịch dần chuyển mình thành dòng sông xanh, sạch và văn minh

TP - Giữa lòng Thủ đô rực rỡ cờ hoa đón chờ đại lễ của dân tộc, dòng sông Tô Lịch cũng đang chuyển mình nhờ chiến dịch cải tạo quy mô lớn. Dòng sông Tô Lịch đang khôi phục "phần hồn" đô thị, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai giao thoa bên dòng chảy lịch sử.

Sông Tô Lịch, từng là dòng sông thơ mộng, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa và kinh tế của người dân Hà Nội. Thế nhưng, quá trình đô thị hóa cùng với sự gia tăng dân số đã biến dòng sông này thành một "kênh nước đen" giữa lòng Thủ đô.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cuối năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi ý hai vấn đề Hà Nội cần quan tâm, đó là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước các con sông nội đô, nhất là sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch đang dần "hồi sinh". Ảnh: Trọng Tài

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, ngay đầu tháng 12/2024, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra tiến độ hệ thống xử lý nước thải Yên Xá và việc thực hiện các giải pháp làm sạch sông Tô Lịch.

Tại Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài lưu ý các đơn vị liên quan phải quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải dọc dòng sông Tô Lịch. Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, khi thành phố xử lý được vấn đề ô nhiễm nguồn nước, nhưng sông vẫn còn nhiều rác thải là “rất mất công”. Do đó, các địa phương có sông Tô Lịch chảy qua cần triển khai ngay việc thu gom rác thải, nhằm góp phần tạo cảnh quan sạch sẽ thành phố, làm sao đến ngày 2/9/2025, dòng sông Tô Lịch giữa lòng Thủ đô trở thành dòng sông thơ mộng, không còn màu đen.

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội), thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội với quyết tâm cao nhất cải tạo sông Tô Lịch, mọi hạng mục phải được triển khai đồng bộ, gắn kết như một chỉnh thể hoàn chỉnh, một chiến dịch chỉnh trang hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai đồng loạt trên cả hai bờ sông.

Trên thực địa công trường dọc sông Tô Lịch những ngày qua, không khí làm việc rất khẩn trương, nhằm đáp ứng nhiệm vụ làm sạch sông Tô Lịch.

Không chỉ là việc dọn rác hay lát lại vài tuyến vỉa hè, đây là kế hoạch tổng thể – kết hợp đồng bộ từ vệ sinh môi trường, cải tạo vỉa hè, phục hồi lan can, đến trồng mới và cắt tỉa cây xanh. Mục tiêu cuối cùng nhằm trả lại cho Tô Lịch dáng vẻ một dòng sông xanh, sạch, văn minh, để cùng Thủ đô chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Về các nhiệm vụ cụ thể, đến cuối tháng 8, Trung tâm đã dựng xong 394m lan can nghiêng; thay thế xong 30m lan can bị mất, gãy song chắn; sơn lại lan can rỉ 1.779m/11.280m. Công tác duy trì cỏ là một phần trong hành lang quản lý, duy trì sông Tô Lịch thuộc Gói thầu số 1: Quản lý, duy trì hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố khu vực hữu sông Hồng (giai đoạn 2025-2029), kéo dài từ thượng lưu sông Tô Lịch (đường Hoàng Quốc Việt) đến cầu Mới (ngã tư sở), với khối lượng duy trì năm 2025 là 1.156,38m2.

Trung tâm cũng đã đôn đốc đơn vị duy trì tăng tần suất và thực hiện công tác thu gom rác thải trên lòng sông, đến nay đã hoàn thành công tác cắt, dọn cỏ, vớt rác đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến cầu Tô Lịch (Láng Hạ - Lê Văn Lương).

Về nhiệm vụ lâu dài, ông Lê Văn Du, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, thành phố đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để “hồi sinh” sông Tô Lịch.

Ngoài việc chỉnh trang hạ tầng đồng bộ, thành phố cũng đang triển khai các dự án nạo vét lòng sông, thu gom toàn bộ các nguồn xả, cửa xả nước thải ra sông Tô Lịch đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Sau đó, sẽ tiến hành lấy nước vào để phục hồi dòng chảy trên sông Tô Lịch từ nguồn nước thải đã xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Để tạo dòng chảy, thành phố sẽ lấy nước từ hồ Tây đã được xử lý đưa vào sông Tô Lịch ở cửa điều tiết A (phường Tây Hồ). Như vậy, từ hai nguồn nước này, sẽ tạo được dòng chảy trên sông Tô Lịch.

Với những nỗ lực tối đa từ các cấp, một ngày không xa, sông Tô Lịch sẽ sớm trở lại thành niềm tự hào của Thủ đô. Một dòng sông xanh trở lại không chỉ mang ý nghĩa một "lá phổi đô thị", một không gian xanh mà còn là một phần ký ức, góp phần xây dựng một thành phố đáng sống và phát triển bền vững.