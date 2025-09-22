Đưa nguồn lực hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế

TPO - Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, giúp khơi thông được nguồn lực đất đai, tài chính để đưa vào nền kinh tế.

Chủ trì cuộc họp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng, ngày 22/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Bộ Chính trị đã có kết luận, quyết liệt chỉ đạo phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án tồn đọng kéo dài để đưa vào nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo đúng tinh thần đổi mới của Nghị quyết 68.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, giúp khơi thông được nguồn lực đất đai, tài chính rất lớn, đưa vào nền kinh tế.

Đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền của mình và chỉ đạo các địa phương tháo gỡ khó khăn cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675 nghìn tỷ đồng và hàng trăm ngàn ha đất bị đóng băng.

Kết quả thứ hai được Phó Thủ tướng Thường trực đề cập là chống được lãng phí, điển hình như 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay, giờ tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm, đồng thời cũng gỡ được khó khăn cho ngành ngân hàng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cho rằng chủ trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho những dự án tồn đọng kéo dài phải được triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa bằng các giải pháp đồng bộ, xử lý vướng mắc thực tiễn, qua đó sẽ đưa được một nguồn lực lớn vào nền kinh tế, phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng lưu ý quá trình thực hiện phải đúng quy định của Đảng và Nhà nước, sát tình hình thực tiễn, thực tế địa phương; giải quyết, xử lý có tình, có lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, Nghị quyết 170 chỉ cho phép ở 5 tỉnh, thành phố. Đây là bước đi thận trọng, cần thiết để có kinh nghiệm mở rộng ra quy mô toàn quốc, đáp ứng mong mỏi của nhân dân và chờ đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị để đưa được nguồn lực hàng triệu tỷ đồng vào nền kinh tế trong thời gian tới.