Đưa không gian vào lớp học: Vegacosmos giới thiệu mô hình vệ tinh học tập VegaCubeSat Training KIT

Với khát vọng đưa khoa học công nghệ không gian đến gần hơn với thế hệ trẻ Việt Nam, Vegacosmos - đơn vị chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ thuộc Công ty TNHH Sao Vega - vừa chính thức ra mắt VegaCubeSat Training KIT: mô hình vệ tinh học tập định hướng STEM đầu tiên do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển.

Trải nghiệm công nghệ vệ tinh qua mô hình vệ tinh thực hành

Không còn là lý thuyết khô khan, VegaCubeSat Training KIT mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội trực tiếp tiếp cận, khám phá và thực hành với các công nghệ hiện đại đang được ứng dụng trên vệ tinh cỡ nhỏ ngoài không gian. Từ khâu thiết kế, lắp ráp, lập trình đến vận hành mô hình, người học sẽ từng bước làm quen với tư duy kỹ thuật và quy trình làm việc đa ngành trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ.

VegaCubeSat Training KIT tích hợp đầy đủ các hệ thống mô phỏng hoạt động của một vệ tinh thực thụ: hệ thống chụp ảnh với payload quang học, bộ xác định và điều khiển tư thế (ADCS) 1 bậc tự do sử dụng bánh xe phản ứng, cơ chế truyền dữ liệu về trạm thu mặt đất thông qua sóng vô tuyến, và khả năng điều khiển, giám sát vệ tinh theo thời gian thực.

"Thông qua sản phẩm này, chúng tôi mong muốn gieo mầm đam mê khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ không gian - lĩnh vực đầy tiềm năng nhưng vẫn còn mới mẻ tại Việt Nam," đại diện Vegacosmos chia sẻ.

STEM không chỉ là xu hướng - mà là nền tảng tương lai

VegaCubeSat Training KIT không chỉ là một công cụ học tập, mà còn là một nền tảng giáo dục tích hợp liên ngành: Khoa học - Công nghệ - Kỹ thuật - Toán học (STEM). Thay vì học rời rạc từng môn, người học được kết nối các kiến thức vật lý, địa lý, điện tử, lập trình, điều khiển học… vào một dự án thực tế, đầy thử thách và sáng tạo.

Các chức năng của vệ tinh học tập giúp người học rèn luyện tư duy logic, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ trong môi trường thực hành. Mỗi thao tác - từ ý tưởng thiết kế đến lắp ráp tích hợp và vận hành - đều mở ra cánh cửa để học sinh, sinh viên hiểu sâu hơn về hệ thống vệ tinh cơ bản, cũng như vai trò của vệ tinh trong thời kỳ mới.

Hướng đến một thế hệ kỹ sư vũ trụ tương lai

Trong bối cảnh ngành công nghiệp không gian đang dần trở thành một trụ cột mới của nền kinh tế tri thức, việc đầu tư cho giáo dục sớm trong lĩnh vực này là chiến lược lâu dài và bền vững. VegaCubeSat Training KIT chính là bước đi đầu tiên để đưa công nghệ vệ tinh vào lớp học, khơi dậy cảm hứng, khám phá và tạo nền tảng vững chắc cho các bạn trẻ theo đuổi con đường khoa học công nghệ trong tương lai.

Với những giá trị thực tiễn và tính giáo dục cao, sản phẩm của Vegacosmos hứa hẹn sẽ là công cụ hữu ích cho các trường phổ thông, đại học, trung tâm đào tạo STEM, cũng như các cuộc thi khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước.