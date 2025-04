Du lịch Tây Ninh thu hơn 1.800 tỷ đồng trong 3 tháng

TPO - Quý I năm nay, khách tham quan du lịch Tây Ninh đạt 2,4 triệu lượt khách, tăng 1,2% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ. Tây Ninh kỳ vọng trong dịp nghỉ lễ lượng khách du lịch sẽ tăng 25-30% so cùng kỳ.

Chiều 22/4, tại buổi họp báo công bố về chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và giải phóng tỉnh Tây Ninh (30/4/1975 - 30/4/2025), ông Nguyễn Nam Giang - Phó giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Tây Ninh - cho biết, triển lãm ảnh kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước gắn với kỷ niệm 50 năm giải phóng Tây Ninh diễn ra từ ngày 25/4-2/5, tại không gian mở Công viên Xuân Hồng (TP.Tây Ninh). Triển lãm trưng bày 150 hình ảnh về Tây Ninh trong hai giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1861 - 1975) và sau 30/4/1975. Cũng tại không gian Công viên Xuân Hồng sẽ trưng bày 50 gian hàng về các hiện vật, sản phẩm… phản ánh các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh sau 50 năm giải phóng tỉnh Tây Ninh. Dịp này Tây Ninh cũng tổ chức Hội chợ công nghiệp - thương mại, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tỉnh Tây Ninh với quy mô dự kiến 150 gian hàng, gồm các sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền của tỉnh Tây Ninh và các địa phương khác có nhu cầu tham gia; trưng bày, trình diễn 9 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh (nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng, nghệ thuật chế biến các món ăn chay Tây Ninh, nghề làm muối ớt Tây Ninh, nghề làm nhang...). Ngoài ra, Tây Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như khánh thành công trình trọng điểm chào mừng, gồm dự án tu bổ, tôn tạo một số hạng mục, công trình thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam và dự án đầu tư không gian mở công viên Xuân Hồng. Trong tháng 4, tại Tây Ninh cũng diễn ra nhiều chương trình, hoạt động kinh tế, văn hóa như triển lãm ảnh, trưng bày các hình ảnh, hiện vật, sản phẩm, hội chợ đặc sản, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể… Đặc biệt là chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng tỉnh. Theo Ban tổ chức buổi họp báo, quý I năm nay, khách tham quan các khu, điểm du lịch Tây Ninh đạt 2,4 triệu lượt khách tăng 1,2% so cùng kỳ; tổng doanh thu du lịch đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 41% so cùng kỳ. Tây Ninh kỳ vọng trong dịp nghỉ lễ lượng khách du lịch sẽ tăng 25-30% so cùng kỳ. Du khách đến Tây Ninh có thể dễ dàng lựa chọn các tour tuyến kết nối tham quan các điểm du lịch nổi bật như du lịch trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp; du lịch về nguồn, du lịch gắn với di tích lịch sử - văn hóa… đặc biệt du khách có thể tham gia các sự kiện sôi động diễn ra trong dịp lễ 30/4 tại Tây Ninh.