Tây Ninh: Điểm sáng của du lịch cả nước trong năm 2024

Năm 2024, Tây Ninh có khoảng 5,6 triệu lượt du khách tham quan khu, điểm du lịch trong tỉnh, tăng 9,7% so cùng kỳ, tăng 2% so kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt 2.500 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ, tăng 8,6% so kế hoạch.

Để có được kết quả nêu trên, theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Tây Ninh, toàn ngành du lịch tỉnh đã phấn đấu, tổ chức thành công các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật “Hương sắc Tây Ninh”; kết nối du lịch Bình Phước với Tây Ninh; khảo sát điểm đến du lịch trong tỉnh; Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa chào mừng 49 năm giải phóng miền Nam 30.4, du lịch hè 2024; triển khai ứng dụng mã QR - mã phản hồi nhanh tại các điểm tham quan du lịch và di tích trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của khách du lịch thông qua mạng xã hội... Bên cạnh đó, ngành du lịch Tây Ninh cũng xây dựng, giữ gìn chất lượng sản phẩm, dịch vụ, uy tín gắn với quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Tây Ninh như: xác định thêm 9 mô hình từ 3 nhóm sản phẩm dịch vụ phát triển, nâng cao chất lượng để thu hút du khách ngoài Khu du lịch núi Bà Đen; xây dựng 26 chương trình du lịch mới gắn với chương trình phát triển du lịch nông thôn. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh cho biết, các khu di tích, điểm tham quan du lịch và các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh luôn được chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất và dịch vụ, tăng cường các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đảm bảo an ninh, an toàn tính mạng, giữ gìn tài sản cho du khách; thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ chuyên nghiệp; An ninh trật tự tại các bảo tàng, di tích được đảm bảo. Từ thành công của năm 2024, bước sang năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, địa phương sẽ phát huy thế mạnh, tiềm năng sẵn có, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục phát triển ngành du lịch tỉnh nhà. Trước mắt, tỉnh tập trung xây dựng các tour du lịch phục vụ Tết Nguyên đán 2025. Tỉnh sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia các chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch, hội thảo, diễn đàn cấp khu vực nhằm quảng bá sản phẩm, hình ảnh Tây Ninh đến với bạn bè trong và ngoài nước. Đề cập tới chỉ tiêu phấn đấu năm 2025, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh phấn đấu đạt 5,7 triệu lượt khách tham quan khu, điểm du lịch; doanh thu du lịch đạt 2.700 tỷ đồng; các sở, ngành, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen sẽ phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu Du lịch quốc gia núi Bà Đen. Ngoài ra, Tây Ninh tiếp tục thực hiện kết nối du lịch Tây Ninh – Bình Phước và các tỉnh miền Đông Nam bộ theo chương trình hợp tác phát triển trên lĩnh vực du lịch giữa Bình Phước và Tây Ninh; chương trình hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Đông Nam bộ. Với sự quyết tâm cao và với tiềm năng sẵn có còn rất lớn, du lịch Tây Ninh sẽ tiếp tục cất cánh trong năm 2025 và xa hơn. P.V