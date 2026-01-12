Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Dự kiến Quốc hội khóa mới xem xét 13 nội dung tại kỳ họp đầu tiên

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bố trí, sắp xếp nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, cần được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để bảo đảm thời gian hợp lý.

Sáng 12/1, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung.

Để chuẩn bị tốt cho các phiên họp tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ cần tích cực hoàn thiện hồ sơ các dự án, trình đúng thời hạn theo quy định.

121ctqh1111.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến công tác chuẩn bị chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bố trí, sắp xếp nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự tại kỳ họp, cần được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để bảo đảm thời gian hợp lý.

Lãnh đạo Quốc hội lưu ý, Ủy ban Công tác đại biểu cùng các cơ quan liên quan chủ động xây dựng, chuẩn bị các phương án phù hợp.

Dự kiến nội dung trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất tăng từ 10 lên khoảng 13 nội dung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, tập trung vào những vấn đề thực sự cấp bách, cần thiết; đồng thời chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa đối với các nội dung sẽ được trình tại Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm sẽ chuyển sang công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đối với công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan để tổ chức chu đáo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẩn trương tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, dự kiến tổ chức trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần sớm có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai công tác bầu cử trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; quy định rõ các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt từ cơ sở đến cấp tỉnh, không để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn công tác chuẩn bị bầu cử do nghỉ Tết.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai Nghị quyết về số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân và Viện Kiểm sát quân sự; về chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên.

Luân Dũng
#quốc hội #công tác nhân sự #kỳ họp đầu tiên #Chủ tịch Quốc hội #bầu cử #Tết Nguyên đán #Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục