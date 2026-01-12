Dự kiến Quốc hội khóa mới xem xét 13 nội dung tại kỳ họp đầu tiên

TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bố trí, sắp xếp nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, cần được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để bảo đảm thời gian hợp lý.

Sáng 12/1, phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 53, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung.

Để chuẩn bị tốt cho các phiên họp tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, Chính phủ cần tích cực hoàn thiện hồ sơ các dự án, trình đúng thời hạn theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến công tác chuẩn bị chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026, Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc bố trí, sắp xếp nội dung, đặc biệt là công tác nhân sự tại kỳ họp, cần được tính toán kỹ lưỡng, khoa học để bảo đảm thời gian hợp lý.

Lãnh đạo Quốc hội lưu ý, Ủy ban Công tác đại biểu cùng các cơ quan liên quan chủ động xây dựng, chuẩn bị các phương án phù hợp.

Dự kiến nội dung trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất tăng từ 10 lên khoảng 13 nội dung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan rà soát kỹ lưỡng, tập trung vào những vấn đề thực sự cấp bách, cần thiết; đồng thời chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa đối với các nội dung sẽ được trình tại Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, nhiệm vụ trọng tâm sẽ chuyển sang công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán và chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Đối với công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán, Văn phòng Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan để tổ chức chu đáo, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Về công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia khẩn trương tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời chuẩn bị tốt cho cuộc họp lần thứ năm của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, dự kiến tổ chức trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần sớm có văn bản chỉ đạo các địa phương triển khai công tác bầu cử trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; quy định rõ các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện, bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt từ cơ sở đến cấp tỉnh, không để xảy ra tình trạng lơ là, gián đoạn công tác chuẩn bị bầu cử do nghỉ Tết.