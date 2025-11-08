Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Du khách phương Nam cảm nhận nhịp sống chậm giữa lòng Hà Nội

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Những ngày cuối Thu, hai cô gái trẻ từ TP HCM ra Hà Nội để tìm lại nhịp sống chậm và cảm nhận vẻ cổ kính của Thủ đô — nơi từng góc phố, từng món ăn đều phảng phất hơi thở rất riêng của miền Bắc.

Du khách phương Nam cảm nhận nhịp sống chậm giữa lòng Hà Nội mùa Thu. Video: CÔNG HƯỚNG
tp-du-khachdsc-6871.jpg
tp-du-khachdsc-6860.jpg
tp-du-khachdsc-6854.jpg
Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Nguyễn Ngọc Triệu Vy (25 tuổi) và Vũ Thị Nhật Thanh (22 tuổi) chọn khởi đầu hành trình bằng việc dạo quanh khu vực Nhà hát Lớn. “Mình từng thấy nơi này trong ảnh, nhưng ngoài đời còn đẹp hơn. Từng chi tiết kiến trúc đều mang vẻ sang trọng, cổ điển mà Sài Gòn không có”, Vy chia sẻ.
tp-du-khachdsc-6861.jpg
tp-du-khachdsc-6857.jpg
tp-du-khachdsc-6863.jpg
Hai cô gái men theo phố Tràng Tiền, dừng lại bên những cửa hàng lâu năm. Từ nhịp sống sôi động quen thuộc ở TP HCM, họ ấn tượng khi thấy người Hà Nội thong dong đi bộ, nói chuyện nhẹ nhàng. “Cảm giác ở đây bình yên đến lạ, như thể thời gian trôi chậm hơn”, Thanh nói.
tp-du-khachdsc-6959.jpg
Điểm dừng tiếp theo của họ là Hồ Gươm, nơi mặt nước phẳng lặng phản chiếu bóng Tháp Rùa trong ánh nắng sớm.
tp-du-khachdsc-6962.jpg
tp-du-khachdsc-6997.jpg
tp-du-khachdsc-7014.jpg
Cả hai tản bộ dọc bờ hồ, chụp ảnh, rồi ngồi dưới tán cây cổ thụ.
tp-du-khachdsc-6982.jpg
tp-du-khachdsc-6988.jpg
tp-du-khachdsc-6969.jpg
tp-du-khachdsc-6962.jpg
“Ở TP HCM rất hiếm nơi nào giữ được sự yên tĩnh như thế này giữa trung tâm”, Vy chia sẻ.
tp-du-khachdsc-6916.jpg
Chiều cùng ngày, họ tìm đến hàng xôi cốm Mễ Trì nhỏ trên phố Đinh Tiên Hoàng. Hương cốm dẻo khiến cả hai không khỏi tò mò.
tp-du-khachdsc-6950.jpg
tp-du-khachdsc-6948.jpg
tp-du-khachdsc-6945.jpg
tp-du-khachdsc-6931.jpg
“Cốm có vị rất thanh, dẻo và thơm dịu. Ăn một miếng là cảm nhận được mùa Thu trong miệng”, Vy nói. Người bán hàng kể rằng, món này được làm từ lúa non, sấy khô rồi giã nhuyễn, chỉ có vào thời điểm giao mùa.
tp-du-khachdsc-7055.jpg
Đôi bạn ghé Nhà Thờ Lớn Hà Nội, công trình mang dấu ấn châu Âu giữa lòng phố cổ.
tp-nha-tho-lon.jpg
“Một khung cảnh rất đời thường, nhưng lại khiến mình thấy dễ chịu và gần gũi. Ở TP HCM, tụi mình ít khi có những phút giây như vậy”, Thanh nói.
tp-tra-chanh.jpg
z7197475106611-2bd437caa8c008dc82ce10e9f51b39f7.jpg
tp-du-khachdsc-6947.jpg
Họ chọn ngồi trà chanh vỉa hè, một nét văn hóa đặc trưng của giới trẻ Hà Nội. Trên chiếc ghế nhựa, hai cốc trà chanh sóng sánh cùng đĩa hướng dương, tiếng chuông nhà thờ vang trong cảnh chiều.
z7197479570294-5e405d8be707d0f8aa93231e58421fcc.jpg
z7197479564595-94e87cda7cc4466b1bf69da85d21de3f.jpg
z7197479561637-37f26d77306416146a9bda7f10335042.jpg
Những món ăn mà các bạn trẻ bảo nhau phải thưởng thức mỗi khi có dịp đến Hà Nội.
tp-du-khachdsc-6989.jpg
Một ly trà chanh, gói cốm Mễ Trì hay buổi chiều dạo quanh Hồ Gươm… tất cả đã để lại trong Vy và Thanh cảm xúc khó quên về một Thủ đô cổ kính, dịu dàng và đầy chất thơ.
tp-phan-dinh-phungdsc-7529.jpg
tp-phan-dinh-phungdsc-7462-2.jpg
Hai cô gái Sài Gòn dừng chân chụp bức ảnh cuối cùng của chuyến đi, để lưu lại trong ký ức không chỉ vẻ đẹp Hà Nội, mà còn là cảm giác bình yên, chậm rãi mà thành phố mang lại.
tp-duong-phan-dinh-phung.jpg
Dưới tán cây trên đường Phan Đình Phùng, Hà Nội bước vào khoảnh khắc đẹp nhất của năm. Giữa khung cảnh ấy, hai du khách lặng lẽ ghi lại cho riêng mình những khung hình nơi mùa Thu, ký ức và nhịp sống chậm hòa làm một.
Dương Triều - Công Hướng
#Hà Nội #du lịch #mùa Thu #phố cổ #Hồ Gươm #du khách #thủ đô

