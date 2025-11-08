Du khách phương Nam cảm nhận nhịp sống chậm giữa lòng Hà Nội

TPO - Những ngày cuối Thu, hai cô gái trẻ từ TP HCM ra Hà Nội để tìm lại nhịp sống chậm và cảm nhận vẻ cổ kính của Thủ đô — nơi từng góc phố, từng món ăn đều phảng phất hơi thở rất riêng của miền Bắc.
Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Nguyễn Ngọc Triệu Vy (25 tuổi) và Vũ Thị Nhật Thanh (22 tuổi) chọn khởi đầu hành trình bằng việc dạo quanh khu vực Nhà hát Lớn. “Mình từng thấy nơi này trong ảnh, nhưng ngoài đời còn đẹp hơn. Từng chi tiết kiến trúc đều mang vẻ sang trọng, cổ điển mà Sài Gòn không có”, Vy chia sẻ.
Hai cô gái men theo phố Tràng Tiền, dừng lại bên những cửa hàng lâu năm. Từ nhịp sống sôi động quen thuộc ở TP HCM, họ ấn tượng khi thấy người Hà Nội thong dong đi bộ, nói chuyện nhẹ nhàng. “Cảm giác ở đây bình yên đến lạ, như thể thời gian trôi chậm hơn”, Thanh nói.
Cả hai tản bộ dọc bờ hồ, chụp ảnh, rồi ngồi dưới tán cây cổ thụ.
“Ở TP HCM rất hiếm nơi nào giữ được sự yên tĩnh như thế này giữa trung tâm”, Vy chia sẻ.
“Cốm có vị rất thanh, dẻo và thơm dịu. Ăn một miếng là cảm nhận được mùa Thu trong miệng”, Vy nói. Người bán hàng kể rằng, món này được làm từ lúa non, sấy khô rồi giã nhuyễn, chỉ có vào thời điểm giao mùa.
Họ chọn ngồi trà chanh vỉa hè, một nét văn hóa đặc trưng của giới trẻ Hà Nội. Trên chiếc ghế nhựa, hai cốc trà chanh sóng sánh cùng đĩa hướng dương, tiếng chuông nhà thờ vang trong cảnh chiều.
Những món ăn mà các bạn trẻ bảo nhau phải thưởng thức mỗi khi có dịp đến Hà Nội.
Hai cô gái Sài Gòn dừng chân chụp bức ảnh cuối cùng của chuyến đi, để lưu lại trong ký ức không chỉ vẻ đẹp Hà Nội, mà còn là cảm giác bình yên, chậm rãi mà thành phố mang lại.