Du khách nước ngoài làm tình nguyện

TP - Vừa từ phường Vĩnh Thạnh (Nha Trang) trở về, anh Vũ Hoàng Lâm, Đội cứu hộ Hà Nội, vẫn còn nguyên xúc cảm của những ngày dầm mưa lội nước tiếp tế đồ cho bà con. “Tôi làm cứu hộ nhiều năm rồi nhưng năm nay lần đầu tiên thấy nhiều người nước ngoài xin làm tình nguyện viên cứu trợ lũ lụt đến vậy”, anh nói.

“Việt Nam, cảm ơn”!

Cơn lũ lịch sử quét qua Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Khánh Hòa mới đây đã để lại một vệt dài tang thương: hàng chục nghìn nhà dân chìm trong nước, đường sá chia cắt, nhiều bản làng bị cô lập. Trong khung cảnh ấy, rất nhiều gương mặt ngoại quốc, vốn chỉ quen xuất hiện ở quán cà phê, bờ biển hay các điểm du lịch, đã bước vào tâm lũ cùng các tình nguyện viên bản địa khiến mạng xã hội tràn ngập những lời ấm áp: “Việt Nam, cảm ơn”!

Ngày 21/11, nước ở khu vực Tây Nha Trang đã rút bớt nhưng vẫn còn những điểm ngập sâu. Anh Lâm nhớ rõ hành trình vượt hơn 6 km đường ngập sâu đến tận thắt lưng. “Công an, dân quân và đội chúng tôi đã quá quen rồi,” anh nói, “nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ là mấy bạn người Nga đi theo. Họ bảo biết bơi, quen xử lý khi gặp dòng chảy xiết nên muốn vào giúp”.

Được biết, Nha Trang là điểm đến yêu thích của nhiều người Nga. Thời điểm mưa lũ liên tiếp, rất nhiều du khách người Nga còn kẹt ở thành phố này. Thấy các tình nguyện viện người Việt bơi xuồng cứu hộ để hỗ trợ người dân, nhiều thanh niên Nga đã xin “giúp một tay”. “Về cơ bản, mình làm được gì thì họ làm được việc nấy: vác gạo, đưa nước sạch, dìu người già sang khu cao ráo, lội bộ sâu tới hông để chuyển quần áo, nhu yếu phẩm… Có người nói tiếng Việt bập bẹ, có người không nói được câu nào ngoài ok, help và an toàn”, anh Lâm kể.

Du khách nước ngoài dọn rác ở Nha Trang. Ảnh: Văn Lâm

Trong một video ngắn khoe với tôi, anh Lâm thuyết minh: “Đây là Ivan, đã ở Việt Nam 12 ngày, cực kỳ nhiệt tình. Cậu ta bảo lần đầu tiên trong đời thấy cảnh này. Mọi thứ quá bất ngờ bởi vừa mới tuần trước cậu còn chụp ảnh bình minh ở biển Trần Phú. Ngày nước dâng, đang đứng quay phim thấy đội tôi bơi xuồng qua, Ivan xin gia nhập, thế là đi cùng luôn”.

Anh Lê Hiếu, thành viên một hội cứu trợ đến từ TP.HCM, nói rằng chưa năm nào anh thấy lượng tình nguyện viên người nước ngoài tự phát tham gia cứu trợ ở Việt Nam đông như đợt lũ này. Anh bảo, điều đó không chỉ bất ngờ mà còn khiến anh suy nghĩ rất nhiều.

Anh Hiếu kể rằng một số bạn nước ngoài trong đoàn nói với anh họ quen với hệ thống cứu trợ chuyên nghiệp, có quy trình chặt chẽ. Nhưng chính vì thế, họ ít có cơ hội giúp đỡ theo bản năng, theo cảm xúc tức thời. “Bên châu Âu, người bình thường muốn vào tâm lũ là chuyện không tưởng. Ở đây, họ thấy người Việt xúm lại giúp nhau, thấy mình cần thiết ở đúng thời điểm, nên họ cũng muốn góp tay, khi họ thấy người Việt không ngần ngại chia nhau đôi dép, cái áo mưa, hay phần cơm hộp, họ cũng học theo. Lòng tốt lan nhanh lắm, đặc biệt là giữa lũ”, anh Hiếu kể.

“Chúng tôi có thể giúp được gì?”

Trong đợt cứu trợ vừa qua ở Tây Nha Trang, chị Hoàng Thu Hà, đội tình nguyện Hà Nội, có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với khách nước ngoài. Chị kể buổi phát cơm hôm 21/11, có một tình huống khá bất ngờ. Trong lúc cả đội đang chia suất và đóng hộp, có một đôi vợ chồng người nước ngoài đứng gần khu vực phát đồ ăn. Họ quan sát cách mọi người làm việc rồi tiến lại hỏi: “Chúng tôi có thể giúp gì được không”?

Tại phường Bắc Nha Trang, người dân đã kịp ghi lại hình ảnh một nhóm du khách đến từ Canada và Ba Lan cùng nhau dọn rác và bùn ở dọc đường Nguyễn Khuyến sau khi nước rút. Theo người dân địa phương, nhóm du khách này đã làm gần một giờ đồng hồ cho đến khi đường phố sạch sẽ. Những hình ảnh này sau đó được lan truyền rộng rãi, trở thành một điểm sáng ấm áp khiến người ta còn “tin vào hoa hồng”.

Chị Hà phân công luôn: người vợ vào bàn xúc thức ăn, người chồng chuyển sang khu vực đóng gói. Họ làm khá nhanh. Người vợ cầm muôi xúc cơm, chan thức ăn theo đúng phần, người chồng dán hộp và xếp vào thùng rất gọn.

Khi chuyển thùng cuối cùng lên xe phát cho khu vực bị cô lập, người chồng hỏi tiếp: “Các bạn còn điểm nào cần hỗ trợ không”? Chị chỉ hướng cho họ sang tổ xuồng đang chuẩn bị qua điểm ngập sâu hơn. Cả hai đi ngay, mang theo găng tay và khẩu trang vừa sử dụng.

Trên thực tế, chuyện người nước ngoài xắn tay cứu trợ hay dọn dẹp cùng người Việt không phải hiếm. Ngay trước đợt lũ này, cộng đồng mạng từng lan truyền một đoạn video rất dễ thương ở TP Tuyên Quang: một nhóm du khách nước ngoài ghé đúng lúc bà con đang dọn bùn sau trận mưa bão lớn.

“Họ tới đúng lúc đường sá còn ngập, sân nhà người dân ngổn ngang bùn đất”, anh Bùi Ngọc Dương, người quay đoạn clip kể lại. Thấy mọi người đều loay hoay dọn dẹp nhà cửa, nhóm du khách cũng xin mượn xẻng, dùng cả bìa cứng, thậm chí lấy tay cào bùn cùng bà con. Đoạn video sau đó thu hút hàng triệu lượt xem.