Du học sinh Việt hỗ trợ 'xóa nhà tạm' tại Bình Dương

TPO - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore vừa tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa mang chủ đề “Dựng ước mơ - Xây hoài bão” trong khuôn khổ chương trình tình nguyện Mùa hè xanh năm 2025.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa mang chủ đề “Dựng ước mơ - Xây hoài bão” của du học sinh Việt và sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đã góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm cộng đồng của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước.

Sinh viên tình nguyện đã tổ chức khánh thành công trình “Ngôi nhà tình bạn”, hưởng ứng phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó, sinh viên tình nguyện còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng 20 suất học bổng, giao lưu và động viên tinh thần học sinh khó khăn tại Trường Tiểu học Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên.

Tổ chức diễn đàn “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên” với sự tham gia của gần 350 sinh viên trên toàn tỉnh nhằm phát huy tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu trong cộng đồng sinh viên địa phương.

Tại phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, các tình nguyện viên đã triển khai thực hiện mô hình “Bữa ăn 1.000 đồng” và “Thư viện 1.000 đồng” với 400 suất ăn và 300 đầu sách thiếu nhi, rèn luyện kỹ năng sống dành cho thiếu nhi và người dân đang có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với đoàn sinh viên Việt Nam tại Singapore đến tham gia chiến dịch, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với lực lượng sinh viên tình nguyện.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình diễn ra hoạt động tham quan, trải nghiệm thực tiễn tại Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) và Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về mô hình hợp tác phát triển giáo dục -công nghiệp giữa hai quốc gia.

Trong không khí kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, sinh viên tình nguyện còn tham gia sôi nổi cuộc thi trực tuyến “Ống kính sinh viên”, giao lưu văn nghệ cùng các chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Bình Dương, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa sinh viên với lực lượng vũ trang.