Dự báo thời tiết tháng 10 tiếp tục diễn biến phức tạp, bão kèm mưa lớn bất thường

HHTO - Theo phân tích của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, với lượng mưa dự báo cao hơn trung bình nhiều năm trong tháng 10, hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm các đợt lũ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, bước sang tháng 10/2025, cơ quan khí tượng cảnh báo khu vực Biển Đông vẫn còn khả năng xuất hiện từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới). Các hình thế này có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung tại khu vực Trung Bộ và phía Bắc.

Nhiệt độ trung bình tháng 10 trên phạm vi toàn quốc được dự báo phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1,0°C. Điều này cho thấy nền nhiệt vẫn cao hơn so với mức trung bình, dù miền Bắc đang bước vào thời kỳ giao mùa. Người dân cần lưu ý hiện tượng ngày nắng gián đoạn xen kẽ các đợt mưa to, cùng sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể tác động đến sức khỏe.

Đáng chú ý, lượng mưa tháng 10 có sự phân hóa rõ rệt, trong đó Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm, nguy cơ tiếp diễn các đợt mưa lớn, lũ lụt.

Mưa lớn gây ngập úng vào ngày 30/9. (Ảnh: OFFB)

Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm, nhưng vẫn tiềm ẩn khả năng xuất hiện các trận mưa dông cục bộ, gây lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh miền Trung, đặc biệt từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, cần đề phòng các đợt mưa lớn kéo dài do tác động của bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa Đông Bắc kết hợp. Đây cũng là giai đoạn thường xuyên xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp và ven đô.

Theo phân tích của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với lượng mưa dự báo cao hơn trung bình nhiều năm trong tháng 10, hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm các đợt lũ. Một số sông chính như sông Thao, Hoàng Long, Mã, Cả, La… có thể ghi nhận mực nước vượt báo động II, thậm chí báo động III.

Ngoài ra, tình trạng ngập úng tại các đô thị lớn cũng cần đặc biệt lưu ý. Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Đà Nẵng đều nằm trong vùng có khả năng mưa to đến rất to, dễ dẫn tới ngập sâu khi hệ thống thoát nước quá tải. Miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn ở mức nguy cơ rất cao về lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các tỉnh như Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ở phía Nam, dù tổng lượng mưa không cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, song các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, gió giật mạnh vẫn thường xuyên xảy ra vào chiều tối. Điều này tiềm ẩn rủi ro cho sản xuất nông nghiệp, công trình hạ tầng và đời sống dân cư.