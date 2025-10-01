Khoảnh khắc ấm lòng giữa lúc Hà Nội ngập nặng: Chia sẻ đồ ăn, lộ diện "người hùng"

Theo chia sẻ của Facebook Mai Ngoc Nguyen (Mai Ngọc), chị lội nước từ khu vực phố Láng Hạ đến Trường Chinh để bắt xe, đợi từ 14h đến 16h chiều 30/9 để bắt được chuyến xe buýt về nhà. Tất cả phải di chuyển ra giữa đường để dễ lên xe do phía bến đón/ trả khách bị ngập sâu. Trong lúc chờ, chị và mọi người được một người dân tặng cho bánh mì để "cứu đói". Từ bài đăng đến bình luận, chị Ngọc cảm thán "mẩu bánh mì ngon nhất thế giới".
Đang nhận về hơn 8.100 lượt "thả tim" trên Threads là "góc cảm ơn" của tài khoản @minabeexxi, cô chia sẻ một bạn nam đã chủ động đội mưa, hỗ trợ điều phối giao thông khu vực đầu ngã tư Đê La Thành - Láng Hạ, nhắc nhở mọi người không nên đi vào cung đường ngập sâu, chỉ tuyến đường khác dễ đi hơn.
Những câu chuyện trên cũng được nhiều trang cộng đồng chia sẻ lại, khiến nhiều dân mạng xúc động vì sự đáng yêu và tinh thần tương thân tương ái. Ở phần bình luận, không ít tài khoản chia sẻ họ cũng nhận được chỉ dẫn từ người dân, người đi đường xung quanh để đổi hướng. Một tài khoản bình luận: "30/9 là một ngày rất dài nhưng nhờ những người tốt, những điều nhỏ bé này mà cũng bớt mệt mỏi hơn, ấm áp hơn nhiều chút".
Một người đàn ông khi đi mua đồ trong lúc mưa to, thấy cống nhiều rác nên không ngại dùng tay trần dọn sạch rác rồi mới đi tiếp. Khoảnh khắc này được một người qua đường ghi lại rồi đăng tải trên TikTok. Theo chủ bài viết, đây là clip được quay vào sáng 30/9.
Dự báo thời tiết Hà Nội sẽ có sự thay đổi rõ rệt hơn từ 2/10 (thứ Năm): Trời gần như không còn mưa, sẽ tạnh ráo và có nắng, nhiệt độ cảm nhận chạm hoặc vượt mức 35oC. Khi đó, có thể nói là ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã lùi lại phía sau.
Từ 2/10 đến vài ngày sau đó, nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức như trên hoặc có lúc tăng nhẹ, trời khô ráo, thời gian nắng trong ngày nhiều hơn.