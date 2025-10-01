Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoảnh khắc ấm lòng giữa lúc Hà Nội ngập nặng: Chia sẻ đồ ăn, lộ diện "người hùng"

Sam

HHTO - Chia sẻ trên mạng xã hội sau khi thoát khỏi khu vực bị ngập nặng để đến nơi làm việc hoặc về nhà an toàn, nhiều chủ tài khoản cho biết bản thân nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người lạ đi cùng tuyến hoặc người dân xung quanh.

Theo chia sẻ của Facebook Mai Ngoc Nguyen (Mai Ngọc), chị lội nước từ khu vực phố Láng Hạ đến Trường Chinh để bắt xe, đợi từ 14h đến 16h chiều 30/9 để bắt được chuyến xe buýt về nhà. Tất cả phải di chuyển ra giữa đường để dễ lên xe do phía bến đón/ trả khách bị ngập sâu. Trong lúc chờ, chị và mọi người được một người dân tặng cho bánh mì để "cứu đói". Từ bài đăng đến bình luận, chị Ngọc cảm thán "mẩu bánh mì ngon nhất thế giới".

anh-1.jpg
Ảnh: FB Mai Ngoc Nguyen

Đang nhận về hơn 8.100 lượt "thả tim" trên Threads là "góc cảm ơn" của tài khoản @minabeexxi, cô chia sẻ một bạn nam đã chủ động đội mưa, hỗ trợ điều phối giao thông khu vực đầu ngã tư Đê La Thành - Láng Hạ, nhắc nhở mọi người không nên đi vào cung đường ngập sâu, chỉ tuyến đường khác dễ đi hơn.

screenshot-2025-10-01-162754.png
screenshot-2025-10-01-163042.png

Những câu chuyện trên cũng được nhiều trang cộng đồng chia sẻ lại, khiến nhiều dân mạng xúc động vì sự đáng yêu và tinh thần tương thân tương ái. Ở phần bình luận, không ít tài khoản chia sẻ họ cũng nhận được chỉ dẫn từ người dân, người đi đường xung quanh để đổi hướng. Một tài khoản bình luận: "30/9 là một ngày rất dài nhưng nhờ những người tốt, những điều nhỏ bé này mà cũng bớt mệt mỏi hơn, ấm áp hơn nhiều chút".

screenshot-2025-10-01-163548.png
Nhiều "người hùng" bất ngờ xuất hiện để hỗ trợ.

Một người đàn ông khi đi mua đồ trong lúc mưa to, thấy cống nhiều rác nên không ngại dùng tay trần dọn sạch rác rồi mới đi tiếp. Khoảnh khắc này được một người qua đường ghi lại rồi đăng tải trên TikTok. Theo chủ bài viết, đây là clip được quay vào sáng 30/9.

Video: alexdang88
Khiến dân mạng "mềm tim" còn có video bạn học sinh đạp xe đến nhặt lá cờ bị gió thổi rơi xuống nước. - Nguồn: tuyetnhung.hunie

Dự báo thời tiết Hà Nội sẽ có sự thay đổi rõ rệt hơn từ 2/10 (thứ Năm): Trời gần như không còn mưa, sẽ tạnh ráo và có nắng, nhiệt độ cảm nhận chạm hoặc vượt mức 35oC. Khi đó, có thể nói là ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã lùi lại phía sau.

Từ 2/10 đến vài ngày sau đó, nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức như trên hoặc có lúc tăng nhẹ, trời khô ráo, thời gian nắng trong ngày nhiều hơn.

cover-fb.jpg
Sam
#Hà Nội mưa lớn #Hà Nội ngập #chuyện cảm động #khoảnh khắc gây sốt

