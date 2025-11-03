Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Dòng người đội mưa, nhích từng chút ở TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 3/11, mưa rả rích kéo dài từ rạng sáng khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ùn ứ. Dòng người đội mưa, nhích từng chút trong giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ hơn 7 giờ sáng ngày 3/11, lưu lượng phương tiện đổ dồn ra đường trong khi trời bắt đầu xuất hiện mưa rào rả rích, khiến giao thông tại nhiều khu vực trung tâm và cửa ngõ thành phố ùn ứ cục bộ.

Ghi nhận trên các tuyến đường như Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, quốc lộ 1, cầu chữ Y, Nguyễn Hữu Cảnh,… hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp. Mưa rả rích khiến nhiều người phải dừng xe mặc áo mưa, khiến tình trạng ùn ứ càng thêm nghiêm trọng. Không ít người đi làm, học sinh đến trường phải đội mưa, len lỏi giữa dòng xe ken đặc.

tp-mua-3.jpg
Dòng phương tiện chen chúc di chuyển qua cầu chữ Y (hướng từ phường Chánh Hưng - quận 8 cũ vào trung tâm TPHCM).

Chị Nguyễn Khánh Phương (ngụ phường Phú Định) chia sẻ: “Tôi đi làm từ 7 giờ mà đến công ty vẫn muộn giờ dù quãng đường chưa đến 10km. Trục đường Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm - quốc lộ 1 ở phía tây thành phố đông đúc, đôi lúc xảy ra tình trạng ùn ứ khiến việc đi lại gặp khó khăn”.

tp-mua-1.jpg
Mưa rỉ rả kéo dài trong giờ cao điểm sáng 3/11. Hình ảnh ghi nhận tại cầu chữ Y.
tp-mua-4.jpg
Người dân nhích từng chút để đi làm trong giờ cao điểm sáng 3/11.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết trong 24 giờ qua, khu vực TPHCM đã có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa từ 7h ngày 2/11 đến 7h ngày 3/11 ở một số nơi như sau: Bến Cát 55,8 mm, An Phú 47,8 mm, Củ Chi 21 mm, Phước Vĩnh 27 mm,…

Dự báo từ 13h ngày 3/11 đến 13h ngày 5/11, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 130mm.

tp-mua-5.jpg
Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ vào sáng 3/11.
tp-mua-2.jpg
tp-mua-6.jpg
Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, nhiều khu vực ở TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa rào, một số nơi có mưa to.
tp-mua-7.jpg
Người dân TPHCM đội mưa đi học, đi làm trong buổi sáng đầu tuần.

Từ 3-5 ngày tới, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên khu vực TPHCM, tổng lượng mưa từ 13h ngày 05/11 đến 13h ngày 6/11 phổ biến từ 40-90mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 6/11, mưa giảm dần về cả diện và lượng trên khu vực.

“Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.

Trong tuần đầu tháng 11, áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) được tăng cường trở lại, từ ngày 5/11 suy yếu dần. Dải hội tụ nhiệt đới xu hướng nâng dần trục lên phía bắc qua Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tới khoảng ngày 5/11 hạ trục xuống phía nam và hoạt động mạnh nối với vùng xoáy thuận nhiệt đới có khả năng hoạt động trên Biển Đông. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 3-4/11 có xu hướng lấn tây chậm.

Do đó, thời tiết TPHCM ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông rải rác. Mưa nhiều tập trung hơn trong khoảng ngày 2-5/11 và từ 8-9/11. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hữu Huy
#giao thông TPHCM #mưa lớn #ùn ứ #đường phố #thời tiết TPHCM #mưa rào #dịch vụ vận tải

