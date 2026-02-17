Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 1 Tết

Thanh Hà - Tân Lộc
TPO - Ngày 17/2 (Mùng 1 Tết), thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT về cao điểm kiểm soát nồng độ cồn nhằm kéo giảm sâu tai nạn giao thông so với năm 2025, lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt ra quân.

a1.jpg
Đúng 10h ngày 17/2 (Mồng 1 Tết), Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn địa bàn.
a3.jpg
Việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu năm mới đã được lực lượng CSGT duy trì nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai đồng loạt trên toàn quốc cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
a4.jpg
Tại địa bàn trung tâm thành phố, Đội CSGT đường bộ số 1 bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ tại nhiều tuyến đường, nút giao thông trọng điểm. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát nồng độ cồn đối với cả người điều khiển ô tô và xe máy tham gia giao thông.
a6.jpg
Việc kiểm soát được thực hiện công khai, minh bạch; cán bộ làm nhiệm vụ sử dụng thiết bị đo định tính kiểm tra nhanh đối với người điều khiển phương tiện. Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong ngày đầu năm.
a8.jpg
Ghi nhận trong gần 1 giờ làm nhiệm vụ tại nút giao Lê Thái Tổ – Tràng Thi, tổ công tác đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
a7.jpg
Cụ thể, khoảng 10h25, tổ công tác phát hiện anh B.Q.V (SN 1978, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,224 mg/L khí thở.
a9.jpg
Làm việc với tổ công tác, anh V. thừa nhận có uống bia vào đêm giao thừa. "Tôi nghĩ là đến sáng nay đã hết nồng độ cồn và chở vợ đi chúc Tết" - anh V. trình bày.
a10.jpg
Tiếp đó, khoảng 10h40, lực lượng chức năng phát hiện anh N.V.N (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,202 mg/L khí thở.
a2.jpg
Trung tá Đào Việt Long – Phó trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán của Công an TP Hà Nội và phát lệnh của Cục trưởng Cục CSGT đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc, Phòng CSGT chủ động xây dựng phương án bảo đảm TTATGT, tập trung xử lý những hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như: vi phạm về nồng độ cồn, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm…
a5.jpg
Phòng CSGT Hà Nội khuyến cáo người dân tham gia giao thông tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia, chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ.
Tại Cà Mau, chiến dịch được kích hoạt đúng 10h sáng, thời điểm người dân bắt đầu di chuyển du xuân, thăm hỏi đầu năm. Chỉ sau 60 phút triển khai, CSGT đã kiểm soát gần 300 phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.
1000026091-9109.jpg
Lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau huy động 18 tổ công tác ra quân kiểm soát nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 18 tổ công tác với 92 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Kết quả bước đầu ghi nhận 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là người điều khiển xe mô tô.

Con số 297 phương tiện được kiểm tra trong 1 giờ đầu tiên của năm mới cho thấy cường độ triển khai cao ngay từ thời khắc mở màn chiến dịch. Việc phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ buổi sáng mùng 1 Tết cũng phản ánh thực tế thói quen sử dụng rượu bia dịp lễ, tết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn giao thông.

Đợt ra quân đồng loạt sáng mùng 1 Tết được xem là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm duy trì kiểm soát nồng độ cồn xuyên suốt kỳ nghỉ, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2025.

Thanh Hà - Tân Lộc
