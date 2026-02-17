Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ngày mùng 1 Tết

Lực lượng CSGT tỉnh Cà Mau huy động 18 tổ công tác ra quân kiểm soát nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết.

Tại Cà Mau , chiến dịch được kích hoạt đúng 10h sáng, thời điểm người dân bắt đầu di chuyển du xuân, thăm hỏi đầu năm. Chỉ sau 60 phút triển khai, CSGT đã kiểm soát gần 300 phương tiện và phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Theo đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Cà Mau đã huy động 18 tổ công tác với 92 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Kết quả bước đầu ghi nhận 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tất cả đều là người điều khiển xe mô tô.

Con số 297 phương tiện được kiểm tra trong 1 giờ đầu tiên của năm mới cho thấy cường độ triển khai cao ngay từ thời khắc mở màn chiến dịch. Việc phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ buổi sáng mùng 1 Tết cũng phản ánh thực tế thói quen sử dụng rượu bia dịp lễ, tết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với an toàn giao thông.

Đợt ra quân đồng loạt sáng mùng 1 Tết được xem là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm duy trì kiểm soát nồng độ cồn xuyên suốt kỳ nghỉ, hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông so với năm 2025.