Đơn vị hành chính tỉnh An Giang thay đổi ra sao sau ngày 10/4?

TPO - Kể từ ngày 10/4, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố; 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 28 phường và 18 thị trấn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Tịnh Biên, các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị trấn Đa Phước thuộc huyện An Phú và thị trấn Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trên cơ sở đó, tỉnh An Giang được thành lập thị xã Tịnh Biên trên cơ sở toàn bộ 354,59 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 143.098 người của huyện Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang. Thị xã Tịnh Biên giáp thành phố Châu Đốc, các huyện Châu Phú, Châu Thành, Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang và Vương quốc Campuchia.

Cùng với đó, Nghị quyết cũng cho phép thành lập 7 phường thuộc thị xã Tịnh Biên, cụ thể:

Thành lập phường Tịnh Biên trên cơ sở toàn bộ 21,78 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.971 người của thị trấn Tịnh Biên.

Thành lập phường Nhà Bàng trên cơ sở toàn bộ 6,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 24.245 người của thị trấn Nhà Bàng.

Thành lập phường Chi Lăng trên cơ sở toàn bộ 6,71 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.545 người của thị trấn Chi Lăng.

Thành lập phường An Phú trên cơ sở toàn bộ 21,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.688 người của xã An Phú.

Thành lập phường Nhơn Hưng trên cơ sở toàn bộ 19,12 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.992 người của xã Nhơn Hưng.

Thành lập phường Núi Voi trên cơ sở toàn bộ 15,20 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.341 người của xã Núi Voi.

Thành lập phường Thới Sơn trên cơ sở toàn bộ 24,15 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.337 người của xã Thới Sơn.

Sau khi thành lập thị xã Tịnh Biên và các phường thuộc thị xã Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 7 phường trên và 7 xã An Cư, An Hảo, An Nông, Tân Lập, Tân Lợi, Văn Giáo, Vĩnh Trung.

Nghị quyết cũng quyết nghị thành lập thị trấn Đa Phước trên cơ sở toàn bộ 15,76 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 17.590 người của xã Đa Phước thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đồng thời thành lập thị trấn Hội An trên cơ sở toàn bộ 22,98 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 18.225 người của xã Hội An thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Sau khi thành lập thị trấn Đa Phước và thị trấn Hội An: Huyện An Phú có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 3 thị trấn; còn huyện Chợ Mới có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 3 thị trấn.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng cho phép thành lập Tòa án nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đồng thời thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 7 huyện, 2 thị xã và 2 thành phố; 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 28 phường và 18 thị trấn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2023.