Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết tại An Giang

TPO - Sáng 11/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm, chúc Tết và trao quà tại tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc tết đến Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang trước thềm năm mới. Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2022 mặc dù tình hình khu vực, thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo các Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ.

“Là tỉnh biên giới và đông dân nhất khu vực ĐBSCL, còn nhiều khó khăn nhưng năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh An Giang đạt gần 7%, cao hơn mục tiêu 5,2%; thu ngân sách đạt gần 8.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa; bảo vệ tài nguyên môi trường; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự xã hội; các chính sách an sinh xã hội đều được chú trọng, tăng cường. Đặc biệt, An Giang rất quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc; công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đẩy mạnh phát triển đô thị gắn với kinh tế đô thị, công nghiệp, dịch vụ, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế, thương mại, nhất là thương mại biên giới, tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho bà con nhân dân.

Nhân dịp Tết Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng 200 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang để bà con vui Xuân, đón Tết và 6 phần quà cho các cháu nhỏ là con nuôi của các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu lưu niệm.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và tặng quà Tết tại Sóc Trăng

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động khó khăn ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận và biểu dương sự chủ động quyết liệt triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn; tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, được tiếp cận, thụ hưởng những lợi ích chính đáng, hợp pháp trong tổ chức sản xuất, việc làm, nâng cao trình độ học vấn và chất lượng cuộc sống.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác trao 400 phần quà, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.