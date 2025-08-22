Đơn thuốc cho sự bình yên

SVO - Nhiều năm trước, Tiến sĩ A. J. Cronin thỉnh thoảng có kê đơn điều trị rất lạ thường cho một số bệnh nhân có triệu chứng “thường cảm thấy buồn bã”, “chán nản”, “suy sụp”, hoặc những nỗi buồn chán chung chung. Tiến sĩ Cronin yêu cầu bệnh nhân rằng trong vòng 6 tuần, bệnh nhân sẽ phải nói “Xin cảm ơn” cho tất cả mọi điều tử tế hay tốt đẹp mà người khác làm cho mình, và ghi lại những điều đó. Theo Tiến sĩ Cronin, thì tỷ lệ chữa khỏi cho các bệnh nhân này là rất ấn tượng.

Nếu bạn thấy mình thường xuyên buồn bã, trầm cảm, bạn cũng cần hỏi ý kiến bác sĩ ngay. Nhưng thỉnh thoảng thì ai cũng có lúc buồn bã, và “mài dũa” cảm giác biết ơn có thể tạo nên một sự khác biệt rất quan trọng trong cảm xúc của bạn. Tôi đã chứng kiến từ lần này sang lần khác, rằng hạnh phúc hàng ngày của con người thường không được tìm thấy ở việc có được những thứ mình muốn; nó đến từ việc trân trọng những gì mình có, dù là có ít đến mức nào.

Tác giả Arthur Gordon từng kể rằng ông có đề nghị một người bạn là bác sĩ trị liệu hãy kể tên đơn thuốc hiệu quả nhất mà ông ấy từng kê.

“Để tớ kể cho cậu nghe” – Người bạn nói – “Một đồng nghiệp của tớ từng có một nữ bệnh nhân bị trầm cảm. Thậm chí đến mức bệnh nhân đó lúc nào cũng chỉ ở nhà, chẳng yêu quý ai, lãnh đạm, thờ ơ với tất cả mọi thứ. Mọi loại thuốc thông thường đều chẳng ăn thua gì cả”.

Thế rồi một ngày, bác sĩ của bệnh nhân kia gửi đến tận nhà cho cô ấy một bưu phẩm. “Tôi muốn chị nhận lấy thứ trong bưu phẩm này” – Vị bác sĩ nói – “Và dành 10’ mỗi ngày để nhìn một vật gì đó trong phòng, qua món đồ trong bưu phẩm”.

Hóa ra trong bưu phẩm là một chiếc kính lúp có độ phóng đại lớn. Nghe theo lời bác sĩ, nữ bệnh nhân kia bắt đầu ngắm mặt ghế sofa qua chiếc kính lúp. Cô ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy từng sợi vải kết nối với nhau. Rồi cô ấy ngắm những cánh hoa ngắt ở ngoài vườn, những đốm màu trên một bức ảnh cũ, và thậm chí ngắm cả làn da của chính mình. Cô chưa từng thực sự nhìn thấy những gì như thế. Cô rất ngạc nhiên và thích thú trước thế giới mới mở ra trước mắt mình, một thế giới vẫn ở quanh cô, chỉ là cô chưa bao giờ nhìn kỹ.

Có lẽ vị bác sĩ này hiểu rất rõ câu nói của triết gia Abraham Heschel: “Khởi đầu của hạnh phúc nằm ở nhận thức rằng cuộc sống mà không còn gì ngạc nhiên thích thú thì chẳng đáng sống”. Khi nữ bệnh nhân nói trên nhìn vào thế giới qua một chiếc kính lúp, cô đã nhìn thấy mọi thứ theo một cách hoàn toàn khác, dù xưa nay mọi thứ đó vẫn ở xung quanh cô.

Cảm giác ngạc nhiên thích thú đã mở đường cho một cảm xúc khác, mạnh mẽ hơn. Vị bác sĩ trị liệu nói rằng trải nghiệm với chiếc kính lúp, hơn bất kỳ điều gì khác, đã trở thành bước ngoặt cho căn bệnh trầm cảm của nữ bệnh nhân. Cô ấy bắt đầu cảm thấy tốt hơn vì chính “đơn thuốc” kỳ lạ này, bởi “đơn thuốc đó” đã khuấy động cảm xúc có tác dụng chữa lành mạnh mẽ nhất trong tất cả các cảm xúc: lòng biết ơn. Bởi cô ấy bắt đầu biết ơn vì những gì mình đang có, vì những điều mới lạ trong cuộc sống mà cô ấy chưa khám phá ra.

Bạn có luyện tập lòng biết ơn mỗi ngày không? Nếu có, tôi chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng nó là một đơn thuốc hiệu quả nhất cho sự bình yên.