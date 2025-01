Đón Tết Ất Tỵ 2025 tại Vincom: 'Vui chào tôi mới – Hội Xuân phơi phới'

Mùa Tết nguyên đán năm nay, 88 TTTM Vincom tại 48 tỉnh, thành phố đã sẵn sàng mang đến cho hàng triệu người tiêu dùng Việt những phiên chợ Tết rộn ràng, đa dạng mặt hàng khuyến mãi hấp dẫn, nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc trong không gian rực rỡ, ngập tràn sắc xuân.

Điểm đến mua sắm hàng đầu đón Tết Ất Tỵ 2025

Theo đó, từ ngày 11/01/2025 đến hết 03/02/2025, các siêu thị Vincom đã sớm lên kệ các mặt hàng dành riêng cho Tết cổ truyền, từ thực phẩm tới các sản phẩm đồ nội thất, gia dụng, tân trang nhà cửa… Tất cả đều đến từ những thương hiệu uy tín, như Winmart, Nitori, Lock&Lock, Elmich... với mức giảm giá lên đến 50%.

Đồng thời, các thương hiệu tại TTTM Vincom đã chuẩn bị những giỏ, hộp quà tết chất lượng, đa dạng mẫu mã và giá cả, như giỏ quà của siêu thị Winmart với rượu vang hảo hạng, các loại bánh kẹo cao cấp; hộp quà Highlands Coffee có combo đậm vị Việt; hay Runam với Bộ sưu tập quà “Tết Xuân Ca” thanh lịch, gồm bộ ấm tách trà, cà phê và bánh quy handmade,...

Nhân dịp này, các thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Vincom cũng tung ra những bộ sưu tập (BST) Tết 2025 sẵn sàng cho các gia đình xúng xính du Xuân. Trong đó, Levi’s cho ra mắt BST “Find Your New” mang theo tinh thần tự do, phóng khoáng cùng dấu ấn của năm Ất Tỵ in thêu dập nổi. Họa tiết UTMe! dành riêng cho Tết Ất Tỵ 2025 của UNIQLO mang đến vẻ đẹp truyền thống và hiện đại qua biểu tượng rắn sinh động. Thương hiệu Mango trình làng BST mang sắc đỏ kiêu sa... Các thương hiệu đồng thời tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn lên đến 50%, các phần quà tặng độc quyền Xuân Ất Tỵ, voucher lên đến 2.000.000 VNĐ…

Ngoài những ưu đãi đặc biệt trên sản phẩm dành cho khách mua sắm, đến với Vincom dịp này, khách hàng sẽ được “bao trọn” phí gửi xe (từ 6h00 ngày 11/01 đến hết 23h59 ngày 25/01/2025) tại 76 TTTM do Vincom quản lý. Bên cạnh đó, Vincom còn dành tặng tất cả khách có hóa đơn mua sắm từ 3 - 500.000 đồng những phần quà như: lịch, bộ lì xì hấp dẫn và cơ hội tham gia các workshop đặc sắc trong dịp cuối tuần.

Đặc biệt, khách hàng sở hữu thẻ Techcombank, VPBank và Sacombank khi mua sắm tại Vincom dịp Tết này còn được tham gia chương trình "Hoàn tiền khi chi tiêu" lên đến 15%. Trong đó, Techcombank mang đến ưu đãi hoàn tiền 10% (tối đa 1 triệu đồng) cho hóa đơn từ 2 triệu đồng tại các gian hàng như Winmart, PNJ, Lock&Lock,... trong TTTM Vincom tại Hà Nội và TP HCM.

Sắm Tết thảnh thơi với chuỗi trải nghiệm hấp dẫn

Để mang đến không khí du xuân, trải nghiệm Tết truyền thống độc đáo, các “Hội Chợ Tết 2025 - Sắc Màu Quê Hương” cũng chính thức được Vincom “khai hội” tại 56 TTTM trên toàn quốc. Tại đây, khách hàng có thể thỏa sức sắm Quà tết OCOP chất lượng cao, như mứt tết, các loại hạt, hoa quả sấy Đà Lạt, trà Thái Nguyên, Yến sào và nụ trầm Khánh Hoà, giò chả Ước lễ, giò me Nghệ An, bưởi Đoan Hùng, cá kho Vũ Đại,… Khách hàng cũng có thể ghé thăm các quầy hoa xuân và đồ trang trí tết rực rỡ, tự tay lựa món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo từ các làng nghề danh tiếng.

Các hội thảo, chương trình khuyến nông, xúc tiến "Thương mại - Nông sản" cũng được tổ chức luân phiên tại các TTTM Vincom với mong muốn mang những sản phẩm “made in Vietnam” chất lượng cao đến tay người tiêu dùng, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế nông sản Việt. Bên cạnh đó, Vincom còn phối hợp với đơn vị khuyến nông các tỉnh, thành tổ chức các workshop, gameshow, truyền hình thực tế… nhằm tôn vinh bản sắc văn hoá địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Với chủ đề "Vui chào tôi mới - Hội Xuân phơi phới", không gian Tết tại Vincom được tạo hình ấn tượng theo các chủ đề trang trí điểm nhấn. Trong đó, các Vincom Mega Mall tại Hà Nội và TP HCM mang không khí hội Xuân náo nhiệt với trống hội, múa lân sư rồng và biểu diễn nghệ thuật đường phố sôi động. Vincom Center rực rỡ với cánh én, đào mai - biểu trưng cho sự phồn vinh và khát vọng vươn xa. Các TTTM Vincom Plaza nằm tại trung tâm các tỉnh, thành phố lớn lại mang đến khung cảnh “Hội Xuân Sung Túc”, tái hiện những sinh hoạt Tết cổ truyền, như không gian quây quần bên gia đình với hoa mai, hoa đào rực rỡ.

Các TTTM Vincom cũng là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình khi mở ra không gian trải nghiệm các nét đẹp văn hóa truyền thống, như các trò chơi dân gian, ông đồ cho chữ; thưởng thức các loại hình nghệ thuật dân tộc 3 miền, như Hát Xoan, Bài Chòi, Quan họ… cùng các màn múa lân sư rồng điêu luyện trên nền trống rộn ràng và pháo hoa lung linh sắc màu.

Chào đón năm Ất Tỵ, Vincom sẽ là điểm hẹn lý tưởng của triệu gia đình Việt. Với cách quy hoạch không gian sáng tạo, mùa Tết tại Vincom hứa hẹn mang đến hành trình hội xuân trọn vẹn, đáp ứng nhu cầu vui chơi và mua sắm của mọi nhà.

Hệ thống TTTM Vincom sẽ nghỉ lễ từ 22:00 ngày 28 Tết, mở cửa trở lại hàng ngày từ mùng 3 Tết. Trong đó, rất nhiều gian hàng từ Ẩm thực đến Vui chơi giải trí tại Vincom vẫn mở cửa xuyên Tết để phục vụ nhu cầu tụ họp, sum vầy của người dân. Khách hàng với hóa đơn mua sắm từ 300.000 VNĐ vào cuối tuần dịp Tết sẽ được nhận: ● Cơ hội nhận Lì xì Tết và lịch Vincom phiên bản đặc biệt ● Cơ hội tham gia Chuỗi hoạt động workshop diễn ra tại 88 TTTM Trên toàn quốc: Xin chữ ông đồ, Làm đồ trang trí. Cập nhật thông tin chi tiết về các TTTM Vincom tại: https://vincom.com.vn/