Đòn đánh vào Triệu Lệ Dĩnh

TPO - Danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh đang lao đao. Cô liên tục thất bại trên phim ảnh, đời tư rối rắm gây tranh cãi.

Theo QQ, không ai ngờ sau khi nhận được ba giải thưởng lớn là Nữ diễn viên chính xuất sắc của giải Phi Thiên và Kim Ưng (Thị hậu mảng truyền hình), Nữ phụ xuất sắc của Bách Hoa (mảng điện ảnh) danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh lại tổn hại nhiều như vậy. Một loạt tin tức tiêu cực khiến nữ diễn trở thành tâm điểm của truyền thông.

Đời tư rối rắm

QQ phân tích mọi việc bắt đầu khi Triệu Lệ Dĩnh nổi giận với truyền thông Sina (chủ quản của mạng xã hội Weibo) vì đã đưa tin việc cô hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Dận. Các trang tin đã chụp lén cảnh Triệu Đức Dận đưa con trai Triệu Lệ Dĩnh đi chơi và khẳng định họ đang có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Sau đó, truyền thông liên tục đào bới quá khứ đời tư của đạo diễn Triệu Đức Dận. Với lý lịch "gây choáng" khi cả gia đình đều từng là tội phạm buôn ma túy, mối tình này của Triệu Lệ Dĩnh không được công chúng ủng hộ và ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của cô.

Tuy nhiên, thay vì phản ứng rõ ràng thừa nhận hoặc phủ nhận, Triệu Lệ Dĩnh lại nổi giận trên trang cá nhân Weibo, buông lời chửi tục. Một số người cho rằng cô "nóng giận mất khôn", đã mất bình tĩnh trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông. Những người ủng hộ và cho rằng Triệu Lệ Dĩnh bị dồn ép không nhiều.

Sau khi Triệu Lệ Dĩnh văng tục, cô tiếp tục bị hạ thấp EQ, cho rằng cách cư xử chưa lịch sự, không đúng chuẩn mực của một nghệ sĩ, vốn là tấm gương cho nhiều người. Thậm chí, học vấn của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị mang ra chê bai.

Sự nghiệp lao đao

Những rắc rối đời tư chưa được giải quyết, Triệu Lệ Dĩnh lại gặp thất bại trong sự nghiệp. Bộ phim Tại nhân gian của cô lên sóng không thu hút khán giả vì nội dung khó hiểu, kén người xem.

Triệu Lệ Dĩnh vốn được mệnh danh là Nữ hoàng phim truyền hình. Thành tích về lượt xem, rating, danh tiếng đều đứng đầu giới giải trí. Nhiều năm qua, cô chưa từng nhận thất bại ê chề như vậy. Tại nhân gian cũng là dự án có lượt xem thấp nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh thử nghiệm đề tài quá khó, dù với danh tiếng của cô cũng không thể cứu vớt dự án.

Sau đó, bộ phim điện ảnh Tương viên lộng (Tên khác: Vụ án giết chồng ở ngõ bán tương) ra mắt. Phim do Chương Tử Di đóng chính, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch đóng phụ. So với sự nhiệt tình quảng bá phim của Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh tỏ ra khá thờ ơ với bộ phim này. Cô hai lần từ chối đi quảng bá với đoàn phim tại Liên hoan phim Cannes và Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Do đó, Triệu Lệ Dĩnh bị chê EQ thấp, thiếu trách nhiệm với phim.

Khi phim ra rạp, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục bị chê có diễn xuất mờ nhạt và lời thoại kém. Không chỉ bị đánh giá là người diễn yếu nhất trong dàn sao của phim Tương viên lộng, Triệu Lệ Dĩnh còn thua chính đối thủ truyền kiếp của mình là Dương Mịch.

Nhân vật Vương Hứa Mai của Dương Mịch trong phần một có nhiều điểm sáng hơn, được xây dựng trọn vẹn hơn. Bản thân Dương Mịch cũng đầu tư vào diễn xuất tạo bất ngờ cho khán giả. Trong khi đó, nhân vật nhà văn tiến bộ Tây Lâm của Triệu Lệ Dĩnh chỉ được giới thiệu sơ qua trong những cảnh vụn vặt và trọng tâm được đặt ở phần hai của phim. Chính vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh yếu thế hơn so với Dương Mịch.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, Triệu Lệ Dĩnh luôn được đánh giá có diễn xuất chắc tay hơn so với Dương Mịch, vì vậy đòn thua bất ngờ này gây chấn động không nhỏ với công chúng.

Theo QQ, sau khi phim Tương viên lộng công chiếu, có nhiều lời chê về nội dung, cách triển khai tình tiết và nội dung bị đánh giá là "ngụy nữ quyền". Vì vậy, doanh thu của phim không đạt kỳ vọng. Sau 4 ngày, phim chưa đạt 250 triệu NDT, tỷ lệ hoàn vé lên tới 14%. Trong khi đó, chi phí sản xuất được cho là lên tới gần 500 triệu NDT. Như vậy, phim phải đạt hơn 1 tỷ NDT mới hồi vốn.

Đáng nói, Triệu Lệ Dĩnh bị đổ cho là nguyên nhân khiến phim sụt giảm doanh thu dù cô xuất hiện không nhiều.

QQ cho biết thêm thực tế diễn xuất và lời thoại của Triệu Lệ Dĩnh trong phim vẫn tốt, cô bị hạn chế bởi thời lượng xuất hiện. Tuy nhiên, trong suốt quá trình công chiếu Tương viên lộng, Triệu Lệ Dĩnh liên tục bị đưa ra làm tâm điểm truyền thông, bôi xấu hạ bệ giúp phim được chú ý hơn, làm nổi bật khả năng diễn xuất của Dương Mịch và Chương Tử Di.

Nhiều khán giả và chuyên gia phim ảnh cho biết họ phản cảm với cách đoàn phim mang mâu thuẫn ngoài đời của hai nữ diễn viên, hai người phụ nữ để tạo chiêu trò thu hút khán giả. Vì vậy, nhiều người lựa chọn không xem.

Dẫu vậy, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua thực sự đã bị ảnh hưởng không nhỏ.