Đội mưa xuân xếp hàng từ 4h sáng 'săn' vàng trước ngày vía Thần Tài

TPO - Dù còn hai ngày mới tới vía Thần Tài, từ 4h sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), nhiều người dân đã đội mưa xếp hàng trước các tiệm vàng ở Hà Nội, chờ 4–5 tiếng để mua vàng cầu may, tích trữ đầu năm.
Từ rạng sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng trăm người đã kiên nhẫn ngồi chờ trên bậc thềm một tiệm vàng lớn. Dù còn 2 ngày nữa mới đến vía Thần Tài, nhiều người chọn đi từ tờ mờ sáng để tránh cảnh chen chúc và mua vàng cầu may sớm.
Bên trong các cửa hàng, khách xếp hàng theo thứ tự, không khí vừa trật tự vừa sốt ruột khi ai cũng mong sớm mua được vàng.
Các mẫu trang sức linh vật như ngựa, tượng Thần Tài cùng nhiều sản phẩm vàng ép vỉ hình tài lộc được bày bán bắt mắt.
Tại một cửa hàng khác trên phố Trần Nhân Tông, lượng khách đến mua vàng cũng chật kín. Đến khoảng 10h sáng, cửa hàng thông báo tạm hết hàng.