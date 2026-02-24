Đội mưa xuân xếp hàng từ 4h sáng 'săn' vàng trước ngày vía Thần Tài

TPO - Dù còn hai ngày mới tới vía Thần Tài, từ 4h sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), nhiều người dân đã đội mưa xếp hàng trước các tiệm vàng ở Hà Nội, chờ 4–5 tiếng để mua vàng cầu may, tích trữ đầu năm.