Đội mưa xuân xếp hàng từ 4h sáng 'săn' vàng trước ngày vía Thần Tài

Đức Nguyễn

TPO - Dù còn hai ngày mới tới vía Thần Tài, từ 4h sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), nhiều người dân đã đội mưa xếp hàng trước các tiệm vàng ở Hà Nội, chờ 4–5 tiếng để mua vàng cầu may, tích trữ đầu năm.

VIDEO: Xếp hàng dưới mưa xuân từ 4h sáng mua vàng trước ngày vía Thần Tài tại Hà Nội.
tp-28.jpg
tp-27.jpg
tp-8.jpg
Từ rạng sáng 24/2 (tức mùng 8 tháng Giêng), hàng trăm người đã kiên nhẫn ngồi chờ trên bậc thềm một tiệm vàng lớn. Dù còn 2 ngày nữa mới đến vía Thần Tài, nhiều người chọn đi từ tờ mờ sáng để tránh cảnh chen chúc và mua vàng cầu may sớm.
tp-34.jpg
Trong cơn mưa lất phất, trước nhiều cửa hàng vàng lớn, dòng người xếp hàng dài chờ tới lượt giao dịch.
tp-15.jpg
Dưới mưa, người cầm ô, người dùng túi nilon che đầu. Nhiều người quan niệm, mua một ít vàng dịp đầu năm vừa cầu may, vừa để tích trữ tài sản.
tp-11-6002.jpg
Sáng nay (24/2), giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181,6 – 184,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 3,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.
tp-6.jpg
tp-4.jpg
Bên trong các cửa hàng, khách xếp hàng theo thứ tự, không khí vừa trật tự vừa sốt ruột khi ai cũng mong sớm mua được vàng.
tp-24.jpg
Tại một cửa hàng bán vàng lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), trong sáng nay, khách mua dưới 1 cây vàng SJC có thể giao dịch trực tiếp, trong khi đơn hàng từ 5 cây trở lên phải đặt trước do lượng vàng miếng có hạn.
tp-xx.jpg
tp-12.jpg
tp-31.jpg
Các mẫu trang sức linh vật như ngựa, tượng Thần Tài cùng nhiều sản phẩm vàng ép vỉ hình tài lộc được bày bán bắt mắt.
tp-16.jpg
Anh Hoài Khánh (Phú Diễn, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đoán ngày vía Thần Tài sẽ rất đông nên đi trước hai ngày cho đỡ chen chúc. Mua một ít vàng vừa cầu may mắn, vừa coi như khoản tích trữ đầu năm cho yên tâm”.
tp-222.jpg
Phía trước cửa hàng, nhân viên hóa trang trong trang phục đỏ rực, tay cầm biểu tượng tài lộc, thu hút khách và tạo không khí sôi động.
tp-cv.jpg
tp-1.jpg
Tại một cửa hàng khác trên phố Trần Nhân Tông, lượng khách đến mua vàng cũng chật kín. Đến khoảng 10h sáng, cửa hàng thông báo tạm hết hàng.
tp-30.jpg
Còn hai ngày nữa tới ngày vía Thần Tài, nhu cầu mua vàng được dự báo sẽ còn tăng mạnh, nhất là vào các khung giờ cao điểm khi lượng khách đổ về các tiệm vàng có thể tăng đột biến.
