Doanh nghiệp chạy đua bán 'giấy' lấy tiền

TPO - Công ty CP Sợi Thế Kỷ sẽ phát hành riêng lẻ gần 49,6 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên gần 1.597 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư TDG Global chào bán tối đa 37 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và cổ đông để thu về gần 400 tỷ đồng.

Tuần này, có 13 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó có 11 công ty trả cổ tức bằng tiền, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Bán “giấy” lấy tiền

Công ty CP Sợi Thế Kỷ (mã chứng khoán: STK) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức sáng 28/3 tại TPHCM. Theo Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28/3/2024, Sợi Thế Kỷ dự kiến trả cổ tức 15% bằng cổ phiếu cho năm 2023.

Tuy nhiên, do kế hoạch chào bán riêng lẻ chưa thể triển khai như dự kiến, công ty không thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Theo trình tự đã thông qua, STK phải hoàn tất chào bán riêng lẻ trước khi chi trả cổ tức.

Do đó, STK đề xuất hủy phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 15% cho năm 2023. Thay vào đó, Sợi Thế Kỷ sẽ dồn việc chi trả cổ tức cho cả năm 2023 và 2024 vào năm 2025, sau khi hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ.

Cuối tháng 9/2024, Hội đồng quản trị STK duyệt kế hoạch chào bán 13,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá tối thiểu 27.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về tối thiểu 371 tỷ đồng để đầu tư vào công ty con Unitex và bổ sung vốn lưu động.

Nếu đợt phát hành riêng lẻ thành công, STK sẽ tiến hành trả cổ tức 45% bằng cổ phiếu cho năm 2024, tương đương phát hành gần 49,6 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau khi hoàn tất cả hai đợt phát hành, vốn điều lệ của STK dự kiến tăng lên gần 1.597 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán: TDG) sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2025 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, chào bán tối đa hơn 37 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và cổ đông.

Năm 2025, TDG Global sẽ duy trì và thực hiện một số kế hoạch nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới để gia tăng kết quả kinh doanh. Trong đó, TDG đưa ra 3 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 308 tỷ đồng, gồm cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (285 tỷ đồng); cây xăng Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (4 tỷ đồng); trang trại chăn nuôi bò chất lượng cao 150 ha tại Savannakhet (Lào).

TDG trình cổ đông 2 phương án phát hành cổ phiếu, gồm tiếp tục phương án chào bán riêng lẻ đã được đại hội thường niên 2023 thông qua và phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Đối với chào bán riêng lẻ, TDG dự định chào bán gần 6,5 triệu cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu được chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Vốn điều lệ của TDG sẽ tăng từ hơn 242 tỷ đồng lên gần 307 tỷ đồng.

Với gần 65 tỷ đồng dự kiến huy động được, TDG sẽ dùng toàn bộ số tiền thi công xây dựng hạ tầng dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 trong nửa đầu năm 2025. Dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 có diện tích 25 ha. Tổng vốn đầu tư gần 286 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của TDG gần 121 tỷ đồng, huy động từ phát hành trái phiếu gần 65 tỷ đồng, còn lại là vay ngân hàng (hơn 100 tỷ đồng).

Với việc phát hành cho cổ đông hiện hữu, TDG sẽ điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu về tỷ lệ thực hiện và số cổ phiếu chào bán nhưng không vượt quá 30,6 triệu cổ phiếu.

Với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu, TDG có thể thu về gần 307 tỷ đồng nhờ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số tiền này sẽ được công ty dùng để đầu tư dự án được đề cập ở trên, mua cổ phần chủ đầu tư cụm công nghiệp Hải Đông (gần 50 ha, tổng đầu tư 620 tỷ đồng); bổ sung vốn lưu động và thanh toán các khoản nợ đến hạn.

GVR có thêm loạt khu công nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR) vừa nhận được quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Minh Hưng III giai đoạn 2 (phân kỳ 1) tại tỉnh Bình Phước.

Chủ đầu tư là Công ty CP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (do GVR nắm giữ tỷ lệ lợi ích 57,09%, tỷ lệ biểu quyết 78,89%). Quy mô dự án hơn 483 ha, tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng. Thời hạn đầu tư từ ngày có quyết định đến 14/7/2058.

Trước đó, GVR cũng được chấp thuận đầu tư tại dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Rạch Bắp. Dự án Bắc Đồng Phú được thực hiện tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với quy mô sử dụng đất 317 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.360 tỷ đồng.

Dự án Rạch Bắp mở rộng có quy mô 360 ha với tổng vốn đầu tư 1.035 tỷ đồng do Công ty CP Công nghiệp An Điền làm chủ đầu tư. Hiện, GVR đang chi phối 92,67% tỷ lệ lợi ích tại An Điền.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - mã chứng khoán: VCB) vừa thông báo 13/3 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ lũy kế đến hết năm 2018 và lợi nhuận còn lại năm 2021.

Theo đó, VCB sẽ phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành tới 49,5%. Đây là đợt chia cổ tức bằng cổ phiếu cao kỷ lục của VCB. Đợt phát hành cổ phiếu thưởng cao nhất mà nhà băng này từng thực hiện là vào năm 2016 với tỷ lệ 35%.

Công ty CP Viễn thông FPT (mã chứng khoán: FOX) thông báo tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%/cổ phiếu, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng. Với hơn 492,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính FOX phải chi 985 tỷ đồng để thanh toán đợt cổ tức này.

Công ty CP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco - mã chứng khoán: LAF) thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền. Với tỷ lệ thực hiện 15% mệnh và hơn 15,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính LAF sẽ chi gần 23 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2024. Ngày chi trả bắt đầu từ 10/4.