Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân thả cá cúng ông Công, ông Táo

TPO - Ngày 2/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), gần 400 đoàn viên, thanh niên tại 11 huyện, thành phố Lạng Sơn đồng loạt triển khai hoạt động hỗ trợ người dân thả cá chép sau lễ cúng ông Công – ông Táo và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, tại khu vực một số bến sông người dân thường xuyên thả cá trên địa bàn các huyện như: Khu vực Cầu Ngầm, cầu Đông Kinh, cầu Kỳ Lừa (thành phố Lạng Sơn); hồ nước tại khuôn viên 3/2 thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc); ngầm tràn thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng); cầu khu 1, khu 2, khu 8 thị trấn Đình Lập (huyện Đình Lập), cầu dân sinh thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng… Tổ chức Đoàn thanh niên các phường, xã, thị trấn thành lập các tổ xung kích (mỗi tổ từ 5 đến 10 người) phối hợp cùng các lực lượng khác như công an, bảo vệ dân phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân có hành động bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường, thả túi ni lông, bao bì và các đồ hóa giải mang tính chất tâm linh (chân hương, tiền vàng, đồ thờ…) vào nơi bố trí sẵn và để phương tiện giao thông đúng nơi quy định, không lấn chiếm lòng đường, tránh ùn tắc giao thông.

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn cho biết: Đã thành thường niên, dịp này, tuổi trẻ địa phương đã chung tay giúp sức cùng các ban ngành, đoàn thể, cơ sở tín ngưỡng, thờ tự tổ chức hướng dẫn người dân thả cá chép và tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết ông Công – ông Táo và cuối năm âm lịch là hoạt động thiết thực được đoàn thanh niên các cấp tích cực nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh về vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn minh.

Thượng tọa Thích Quảng Truyền - Trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo tỉnh Lạng Sơn cho biết: Sáng 2/2 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Quý Mão), UBND thành phố Lạng Sơn phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ phóng sinh thả cá chép tại chương trình “Triển khai công tác bảo vệ môi trường sông Kỳ Cùng” nhân dịp Tết ông Công, ông Táo và ra quân tổng vệ sinh môi trường dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Chùa Thành. Trong chương trình, người dân, học sinh đã ra quân dọn dẹp vệ sinh đường phố nơi mình sinh sống, nhặt rác dọc bờ sông Kỳ Cùng; các đại biểu và đông đảo quần chúng nhân dân đã tiến hành thả cá phóng sinh với sự hướng dẫn của các chư tăng, phật tử và đoàn viên thanh niên thành phố Lạng Sơn.

Ngoài ra, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, Ban Tổ chức đã bố trí trên 20 thùng rác dọc bờ sông Kỳ Cùng nhằm giữ gìn môi trường thành phố xanh – sạch – đẹp; bố trí lực lượng đoàn viên thanh niên, công an thực hiện hướng dẫn người dân thả cá đúng quy định và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết ông Công, ông Táo.