Đô thị phía Tây: Cực tăng trưởng mới của Thái Nguyên

Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa tăng trưởng. Trong đó, phía Tây được xác định là cực tăng trưởng chiến lược, được ví như “tương lai mới của Thái Nguyên” với nhiều dự án về hạ tầng, dịch vụ và kết nối đang được đẩy mạnh đầu tư.

Triển khai nhiều dự án lớn

Sau gần 3 năm thi công, dự án Sân vận động Thái Nguyên - công trình thể thao trọng điểm của tỉnh và khu vực Trung du, miền núi phía Bắc đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khánh thành dự kiến diễn ra vào ngày 19/12 tới.

Công trình được khởi công cuối năm 2022 tại xã Phúc Trìu (cũ), nay là xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên, trên diện tích gần 15ha, với tổng mức đầu tư khoảng 535 tỷ đồng. Sân được thiết kế với sức chứa 22.000 chỗ ngồi, đạt tiêu chuẩn quốc tế cho các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp. Với quy mô này, sân vận động Thái Nguyên trở thành sân vận động lớn nhất khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Cùng với Sân vận động Thái Nguyên, đường Bắc Sơn kéo dài cũng được xem là công trình trọng điểm, đóng vai trò kết nối hạ tầng và tạo động lực phát triển các khu dân cư, dịch vụ xung quanh. Dự án dài gần 10 km, tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, đi qua các phường Phan Đình Phùng, Quyết Thắng và xã Đại Phúc. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ nối trung tâm hiện hữu với khu vực hồ Núi Cốc, đồng thời góp phần hình thành không gian đô thị hiện đại, đồng bộ và bền vững ở phía Tây...

Sân vận động Thái Nguyên sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh miền núi phía Bắc

Sở Xây dựng Thái Nguyên cho hay, dự án sân gofl có vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cũng đang gấp rút triển khai, đã hoàn thiện 9 hố. Bên cạnh đó, Tập đoàn Flamingo đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc - khu nghỉ dưỡng sang trọng và độc đáo này là giai đoạn 1 của siêu quần thể Flamingo Thái Nguyên trong tương lai...

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Quang Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết, phát triển đô thị phía Tây có thuận lợi rất lớn khi gắn với Khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 15km về phía Tây Nam. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, gắn liền với câu chuyện huyền thoại về chàng Cốc, nàng Công và được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn". Một số xã khu vực này đã có quy hoạch đồng bộ, thuận lợi cho phát triển các dự án...

Bến du thuyền hiện đại trên hồ Núi Cốc

Hạ tầng kết nối mạnh mẽ

Cũng theo ông Phạm Quang Anh, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông. “Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thái Nguyên sẽ xây dựng và nâng cấp các tuyến đường kết nối với cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên. Xây dựng tuyến đường ven hồ núi Cốc, kết nối mạnh mẽ về giao thông khu vực phía Tây với nhiều khu vực nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thu hút đầu tư”. Ông Phạm Quang Anh cũng cho biết thêm, hiện nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến khu vực này và đã làm việc với các cơ quan chức năng của địa phương.

Để có sự tăng tốc như hôm nay, ngay từ tháng 12/2012, lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên công bố quy hoạch khu đô thị phía Tây, xác định nơi đây sẽ trở thành hướng phát triển chiến lược của thành phố trong giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh mẽ. Tháng 12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Trong đó, Khu đô thị mới phía Tây thành phố được xác định là khu đô thị có quy mô, hoàn chỉnh, hiện đại.

Sự khác biệt trong quy hoạch Khu đô thị phía Tây thành phố Thái Nguyên là đơn vị tư vấn thiết kế đã giữ lại nhiều quả đồi bát úp ở phía Tây Bắc khu quy hoạch để tận dụng làm công viên, đất cây xanh. Cùng với đó, địa hình trũng thấp trong vùng quy hoạch được dẫn nước cục bộ để tạo thành các hồ nước mang lại không gian mát mẻ cho Khu đô thị. Hệ thống sông ngòi chảy theo hướng Bắc Nam và kênh dẫn nước Núi Cốc được đơn vị thiết kế cố gắng giữ như hiện trạng tạo sự phối cảnh sơn thủy rất hữu tình. Ngay những đồi chè, ruộng lúa nước trong vùng quy hoạch Khu đô thị cũng được coi như một điểm nhấn và tính đặc trưng vùng, miền của đô thị Thái Nguyên. Đây cũng là điều kiện rất thuận lợi để phát triển đô thị du lịch, các dự án du lịch sinh thái.

Nhiều chuyên gia quy hoạch cho rằng, việc phát triển đô thị phía Tây đồng bộ, hiện đại còn góp phần giảm tải cho khu vực trung tâm thành phố đã có dấu hiệu quá tải hạ tầng. “Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra trong hai năm gần đây cho thấy hệ thống thoát nước và hạ tầng đô thị trung tâm đã vượt ngưỡng chịu tải. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy Thái Nguyên cần một hướng phát triển không gian mới, được quy hoạch bài bản và có khả năng đảm bảo an toàn – bền vững trong dài hạn”, một chuyên gia thuộc Hội quy hoạch và Phát triển đô thị VN cho hay.