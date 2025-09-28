Dinh dưỡng là ‘lá chắn’ trong chiến lược chăm sóc sức khỏe quốc gia

TPO - Với thông điệp coi dinh dưỡng là “lá chắn” trong chiến lược chăm sóc sức khỏe quốc gia, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5 tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng và khẳng định vai trò thiết thực của truyền thông sức khỏe.

Ngày 28/9, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 5. Chương trình có sự tham dự của TTƯT.GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang nhận được sự quan tâm đặc biệt, nhất là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025, đề ra nhiều giải pháp đột phá cho lĩnh vực y tế.

GS.TS. Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng là hoạt động thiết thực để đưa các chủ trương lớn của Đảng đi vào đời sống. Ông khẳng định: “Nghị quyết số 72-NQ/TW coi dinh dưỡng là một khoản đầu tư chiến lược cho nguồn vốn con người. Dinh dưỡng trong phòng bệnh phải được chú trọng thực hiện trong suốt vòng đời. Những chương trình như Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam chính là nơi để chúng ta biến những định hướng vĩ mô thành hành động cụ thể trong từng căn bếp, từng bữa ăn. Đây là nơi các chuyên gia dinh dưỡng biến những kiến thức khoa học phức tạp thành những lời khuyên giản dị, dễ hiểu tới người dân. Và đặc biệt, sức lan tỏa của tinh thần dinh dưỡng khoa học – vận động hợp lý mà Báo Sức khỏe và Đời sống mang đến cộng đồng cũng chính là biện pháp tuyên truyền hữu hiệu chủ trương của Đảng tới toàn thể cộng đồng. Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam cũng góp phần quan trọng trong công tác truyền thông để cụ thể hóa những mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, là: Cải thiện tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người Việt Nam. Và chúng ta không chỉ mong muốn người dân không có bệnh, mà còn phải khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, thông minh hơn và hạnh phúc hơn”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đánh giá.

Bác sĩ Nguyễn Lương Hạnh, Viện Dinh dưỡng Quốc gia tư vấn sức khoẻ cho người dân tham gia ngày hội.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc chuyển dịch từ bị động chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, khẳng định vai trò “lá chắn” của dinh dưỡng trong chiến lược chăm sóc sức khỏe quốc gia. “Chúng ta không chỉ mong muốn người dân không có bệnh, mà còn phải khỏe mạnh hơn, cao lớn hơn, thông minh hơn và hạnh phúc hơn”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo nhà báo Trần Tuấn Linh – Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống, Trưởng Ban tổ chức, sau 5 lần tổ chức, chương trình đã lan tỏa trực tiếp tới hàng nghìn người tham dự và tiếp cận hơn 5 triệu lượt trên các nền tảng truyền thông. “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng thực sự trở thành hoạt động truyền thông vì sức khỏe cộng đồng có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý”, ông cho biết.

Qua mỗi lần tổ chức, chương trình đã lan tỏa trực tiếp tới khoảng 2.000 – 3.000 lượt người tham gia tại thực địa và trên 5 triệu lượt trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống. Mỗi lần tổ chức, các bác sĩ, chuyên gia của chương trình đã trực tiếp thăm khám, tư vấn cho ít nhất 1.000 lượt khách tham quan.

Năm nay, chương trình tiếp tục mang đến nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân. Tại khu vực sân khấu, 20 đội chơi tham gia hai phần thi chính: vận động với các màn zumba, aerobic, thể dục tập thể; và kiến thức với nội dung trắc nghiệm về dinh dưỡng, sức khỏe.

Bên cạnh đó, 10 gian tư vấn được bố trí để các chuyên gia dinh dưỡng trực tiếp thăm khám, đo chỉ số cơ thể và tư vấn miễn phí cho người dân.

Kết thúc ngày hội, Ban Giám khảo đã trao 01 Giải Đặc biệt, 01 Giải Nhất, 01 Giải Nhì, 01 Giải Ba, 01 Giải Tư và 16 Giải Đồng hạng cho những đội thi xuất sắc nhất.