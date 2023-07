Đình chỉ 1 thí sinh vi phạm quy chế trong Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023

TPO - Thí sinh xét tuyển vào các trường Công an năm nay đã hoàn thành bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Chiều 3/7, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã có báo cáo nhanh về Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023.

Báo cáo cho thấy, kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tại các hội đồng thi trên cả nước, chỉ có 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi; không có cán bộ vi phạm quy chế bị xử lý.

Được biết, năm nay có 16.000 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển vào các trường công an nhân dân tăng hơn 7.000 thí sinh so với năm 2022.

Để tham gia kỳ thi tuyển sinh của Bộ Công an, thí sinh đăng ký và chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội, với tổng thời lượng của mỗi mã bài là 180 phút.

Trong đó CA1 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Toán.

CA2 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Ngữ văn.

Năm 2023, Bộ Công an vẫn tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức xét tuyển vào các trường Công an nhân dân. Trong đó, ở phương thức ba, kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an sẽ chiếm 60% tổng điểm xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.